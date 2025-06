Sta arrivando l’onda rosa. Tutti i volti della ’notte’ più lunga

Adesso sì che inizia l’estate. Da domani a domenica, infatti, torna la Notte Rosa, che quest’anno celebra la sua ventesima edizione con il claim ideato da Claudio Cecchetto HIT’S Summer. Per un intero weekend la riviera e le colline si animeranno con concerti gratuiti, spettacoli, performance, installazioni artistiche, fuochi d’artificio e albe mozzafiato, trasformando ogni angolo in un palcoscenico e ogni piazza in una pista da ballo. Tantissimi gli ospiti, da Ferrara a Cattolica. In questa pagina ne ricordiamo alcuni. Sabato sera, all’interno del Ferrara Summer Festival, arriva il re della trap Sfera Ebbasta, mentre domani Forlì si accende di musica, luci e adrenalina con gli Eiffel 65. Intanto a Rimini, l’RDS Summer Festival domani e sabato porta in città Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai. A Cattolica, sempre domani, ecco il live acustico di Francesco Sarcina, de Le Vibrazioni, mentre a Gatteo Mare nell’Arena Rubicone andrà in scena una serata tutta da ridere con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. Sempre venerdì e sabato, invece, arriva a Faenza un appuntamento imperdibile: Granarolo Effimero, un teatro in-stabile di arte, sogni e cucina.