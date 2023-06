Stefano Accorsi e Fabio De Luigi on the road nel film ‘50 all’ora’

Bologna, 23 giugno 2023 - Togliere il trattino che separa l’Emilia dalla Romagna: è questa la nuova impresa del riminese Fabio De Luigi e del bolognese Stefano Accorsi, “fratelli” nel nuovo film ‘50 all’ora’ girato nella loro terra, l’Emilia Romagna. A scriverlo è lo stesso Accorsi, che dedica al collega romagnolo un post sui social. Per De Luigi si tratta del terzo film da regista.

Dedica di Stefano Accorsi a Fabio De Luigi

“Che bell’incontro con Fabio De Luigi, ci conoscevamo appena e in questo film interpretiamo due fratelli. Lui romagnolo, io emiliano. Va a finire che riusciamo a far togliere il trattino dal nome della nostra terra: Emilia-Romagna. Un road movie su due vecchi motorini fantastici, dagli Appennini fino al mare, ho ancora gli occhi pieni della bellezza di tutti i posti che abbiamo attraversato. Ci vediamo al cinema prossimamente!” scrive Accorsi.

Di cosa parla il film

La commedia è una rivisitazione del film tedesco ‘25 km/h’, prodotto da Sony Pictures International Production e campione di incassi nel 2018. Questo film, scritto da Oliver Ziegenbalg e diretto da Markus Goller, è diventato un remake anche in Messico con il titolo ‘A Todas Partes’. In questo film due fratelli, interpretati da De Luigi e Accorsi, si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra vecchi rancori e affetto sopito, i due seguono le ultime volontà del padre per portare le sue ceneri accanto alla moglie. I due intraprendono così un viaggio a bordo di due moto scassate, costruite quando erano due ragazzini. Attraversando la propria terra, l’Emilia Romagna, scopriranno che c’è sempre tempo per tornare a litigare come da bambini e amarsi di nuovo.

Dove è girato ‘50 all’ora’

Il road movie è ambientato in Emilia Romagna. Stando a quanto pubblicato da Stefano Accorsi sui suoi canali social, il set coinvolgerà diverse località italiane tagliando dall’Appennino fino alla costa.

Autori e cast

Il film è diretto da Fabio De Luigi, che firma anche la sceneggiatura insieme a Giovanni Bognetti. Nel cast, oltre a De Luigi e Stefano Accorsi, anche Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza e Paolo Cevoli. Il film è prodotto da Sony Pictures International Productions e Colorado Film, e sarà distribuito nelle sale italiane da Eagle Pictures.

Quando esce

La data di uscita film nelle sale ancora non è certa, ad ogni modo bisogna aspettare il 2024.