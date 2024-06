Stelle al ’Chiaro di luna’. Gala di note e solidarietà

Sono stati i The Kolors ad animare il summer party Al chiaro di luna, andato in scena giovedì nella spiaggia del Palace Hotel di Milano Marittima, del Gruppo Batani Select hotels. Una festa che ha visto oltre 200 super ospiti, fra cui Orietta Berti, Milly Carlucci, Michelle Hunziker, Jessica Notaro. Tutti ospiti del direttore di Chi Massimo Borgnis e del direttore editoriale Alfonso Signorini. Importante l’aspetto solidale: l’intero ricavato del Gala Dinner 2024 sarà devoluto all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’attività nel reparto di Neonatologia infantile e pediatrica dell’ospedale di Rimini.