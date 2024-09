Stewart Copeland. C’è un Police al teatro Abbado

Un ospite speciale, il 17 ottobre, al teatro Abbado di Ferrara. Si esibirà infatti Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police che presenterà Police deranged for orchestra, opera orchestrale in cui rivisita i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Un evento unico reso possibile da Giulia Odv: l’associazione di volontariato organizza anche quest’anno ’Un angelo di nome Giulia’ e Copelan approderà a Ferrara proprio per lo spettacolo di beneficenza annuale a sostegno dei progetti che l’associazione promuove di psico-oncologia e oncologia pediatrica e cure palliative pediatriche nei reparti di oncologia pediatrica e pediatria dell’ ospedale di Cona.