Streghe e zucche fra parchi e teatri

Anche Mirabilandia (Ravenna) si sta preparando al clima di Halloween. Nel parco ci saranno 200 figuranti, una ‘horror zone’ da 30mila metri quadri e cinque tunnel dell’orrore: è il cuore pulsante dell’Halloween a Mirabilandia, visitabile fino al 2 novembre. Tutto il parco divertimenti è allestito con scene del crimine, cimiteri infestati da pipistrelli, fantasmi e zucche. Fra le iniziative ad hoc: Suburbia, la città spettrale del parco e e nei suoi labirinti horror. Per i più piccoli, Halloween si articola in due tunnel dedicati. Tra le novità la Suburbia Parade, la parata di tutte le creature delle tenebre che animano il parco si mostrano. Restando in Romagna, torna Samhain, Capodanno Celtico a Riolo Terme, mentre al Ferrara Expo ecco l’Horrorland Halloween Festival 2025. Passando a Bologna, appuntamenti a teatro per tutta la famiglia: il Celebrazioni propone lo spettacolo Halloween. Lucilla il 31 ottobre alle 18. Al Dehon, invece, va in scena L’orco puzza e le streghe di Halloween il 31 ottobre alle 18:30. Grande festa anche all’Unipol Arena di Casalecchio: che ospiterà il party di Halloween più grande d’Italia. Si tratta del Random party, con un’unica regola: vestirsi a caso. Al Dumbo, invece, ci si tuffa nell’atmosfera messicana con l’esclusiva festa del Dia de Muertos.