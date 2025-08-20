Stupore e magia invadono Fermo. Ecco ’La Buskeria’ fra arte e circo

Tre giorni da vivere a naso in su, a riscoprire la voglia di meravigliarsi, ad ammirare l’arte quando è libera. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di spettatori tra piazze, cortili e vicoli del centro storico, da domani al 23 agosto torna a Fermo La Buskeria, festival internazionale dell’arte di strada e del circo contemporaneo, promosso dal Comune e diretto da Giuseppe Nuciari. Tre serate di spettacolo, poesia urbana e incontri tra artisti e pubblico che trasformano la città in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, a ingresso libero. Il vicesindaco Mauro Torresi parla di una manifestazione che crea magia e che fa lavorare il commercio cittadino: "Per questo da noi non ci sono spazi di street food e nemmeno qualunque cosa che possa distrarre dallo spettacolo". Spettacoli di acrobatica aerea, visual comedy, teatro fisico, giocoleria, magia, clownerie e musica coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera suggestiva e in un’esperienza accessibile a tutti, capace di esaltare lo spirito dei luoghi e favorire la socialità. L’edizione si aprirà con un’anteprima domani al Lido di Fermo, Busk on the beach, che porta l’arte di strada in riva al mare dalle 21.30 alla mezzanotte. Sul mare saranno sei le compagnie in scena, ben 11 gli spettacoli in una sera, come spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Gli artisti arrivano da Ghana, Spagna, Argentina, per raccontare qui le loro storie. Abbiamo fortemente voluto un giorno in più, da vivere sul mare, per un momento che resta legato a questa estate". Il cuore della manifestazione pulsa poi nelle giornate del 22 e 23 agosto, a partire dalle 21, quando le strade e le piazze del centro storico, da Piazza a Piazzale Azzolino, corso Cefalonia, la chiesa del Carmine, si animano con una ricca mappa di spettacoli, azioni performative.

Il programma si sviluppa lungo percorsi artistici pensati per valorizzare la città: "Questo è un festival originale, spiega Peppe Nuciari, è qualcosa di unico che si può fare in una città come Fermo che risponde sempre benissimo. Ogni artista ha il cappello da riempire e un’arte da raccontare, arrivano qui da tante parti del mondo grazie ai legami che siamo riusciti a costruire". Il cortile del don Ricci è lo spazio nuovo del centro storico: "Qui saranno gli stand gastronomici della contrada San Bartolomeo, qui si vivrà il dopo festival con gli artisti e i musicisti che si esibiscono", spiega ancora Nuciari. Tra gli ospiti di rilievo, spiccano artisti di livello internazionale capaci di coniugare spettacolarità, poesia e comicità visiva, come il francese Juliot Cousins, gli argentini Mundo Costrini, i catalani Cia Penélope y Aquiles. Accanto agli spettacoli, La Buskeria offre eventi collaterali, dal Fast Art delle Emozioni, a cura i Cinzia Cotini a Il pianeta storto, viaggi nell’inverosimile di e con Marco Renzi – nel Cortile Erioni Falconi il 22 alle 21. Il 23 agosto nel Cortile Erioni Falconi dalle 19 sono in programma la presentazione del libro La collina degli elefanti e l’esposizione di alcuni manifesti originali del Circo Togni realizzati a metà anni ‘50 dall’artista Vinicio Pagliacci.

Angelica Malvatani