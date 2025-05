’Talenti made in E-R’: si cercano promesse

Più di cento appuntamenti dall’Appennino modenese a Cesena. Venti diversi palcoscenici, dai teatri alle rocche, dalle biblioteche alle piazze, fino alle corti rurali, sui quali saliranno 400 artisti, professionisti o amatoriali. E da quest’anno spunta anche un contest per giovani promesse del teatro e della musica, che mette in palio la possibilità di esibirsi live in uno dei palcoscenici del territorio regionale. È questa la novità della seconda edizione di ’Talenti Made in E-R’, il cartellone di eventi culturali promosso da Acli Arte e spettacolo Emilia-Romagna. Un’offerta per tutti i gusti che riprende le varie anime delle associazioni affiliate: dal teatro per grandi e piccini di Textu alle performance dedicate alla musica d’autore promosse da Preludio, dai laboratori, workshop e concerti rivolti all’inclusione delle minoranza etniche, geografiche e culturale proposti da Noviart di Forlì, che quest’anno ospiterà, fra gli altri, l’Orchestra del Reciclaje di Madrid, formazione che utilizza strumenti costruiti con materiali di recupero. Infine, il teatro viaggiante ’On-Truck’, con cui l’associazione Tempio di Modena porta le produzioni anche dove mancano spazi ed allestimenti stabili. E poi, c’è il contest, che riflette l’obiettivo del progetto di ‘fare cultura’ non solo in prima persona ma anche per accompagnare nelle prime esperienze nuovi talenti. Da oggi, fino a domenica 15 giugno, sono infatti aperte le iscrizioni sul sito di ’Talenti Made in E-R’, per giovani artisti under 35 dell’Emilia-Romagna. I vincitori saranno protagonisti, con un proprio evento, nell’ultimo trimestre della programmazione 2025 del cartellone promosso da Acli Arte e Spettacolo Emilia-Romagna. I gruppi devono essere composti per almeno il 50% da under 35 e disporre di un repertorio di almeno 20 minuti per le finali di categoria, che si terranno il 26 giugno a Cesena per la ‘musica jazz’, il 27 giugno a Modena per la ‘musica originale e contemporanea’ ed il 30 giugno a Bologna per la categoria ‘teatro’. Giunto alla seconda annualità, il progetto, cofinanziato dalla Regione e affiliato con le associazioni Anzola Jazz Club ‘Hengel Gualdi’, Noviart-Arti per la non violenza di Forlì, Preludio e Tempio di Modena, e Textu-Teatro per tutti di Bologna, è stato illustrato ieri: "Un cartellone con un calendario così completo è un miracolo e vale triplo, visto che le associazioni sono estremamente in difficoltà con le nuove leggi", spiega Sabrina Gasparini presidente Acli Arte e Spettacolo Modena. E intanto già si guarda al futuro, con alcuni dettagli sulla prossima edizione 2026 "per essere presenti anche su province che oggi non tocchiamo".