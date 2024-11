Tapiro d’oro a Federica Pellegrini dopo l’esclusione di Angelo Madonia da “Ballando con le stelle”: le anticipazioni

Venezia, 29 novembre 2024 - Tapiro consegnato a Federica Pellegrini: il "riconoscimento" targato “Striscia la notizia " finisce nelle mani dell'ex campionessa di nuoto. Arriva dopo la cacciata da "Ballando con le stelle" del suo partner Angelo Madonia. Nel video che anticipa la puntata del programma che andrà in onda questa sera 29 novembre alle 20.35 su Canale 5, Valerio Staffelli domanda alla Divina: "Adesso che non c'è più, ci dica francamente le stava sulle balle lui?".

Federica Pellegrini in posa su Instagram, a destra con il Tapiro d'oro ricevuto da Valerio Staffelli

Non tarda ad arrivare la risposta di Federica: "Mi stavano sulle balle questi suoi atteggiamenti". Nel post che accompagna il video che anticipa la puntata del programma satirico, si legge: "Si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli, atteggiamento che mi stava sulle balle”. Sul profilo social la Pellegrini posta una foto in posa con il Tapiro d'oro e il gesto dei vittoria. "E che no?", commenta in modo ironico. "Valerio Staffelli a quanti siamo?"

Federica Pellegrini: “Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro"

Sul sito di Striscia la notizia vengono anticipate le dichiarazioni della sportiva. "Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato", dichiara Federica. E quando Staffelli le chiede se ha notato che Madonia, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli, Pellegrini risponde: "Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro". Ora Federica proseguirà il percorso con un nuovo partner di ballo: "Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già 'massacrato', quindi magari mando via anche lui!". Per la leggenda del nuoto si tratta dell’ottavo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

"Ballando con le stelle", chi è il nuovo partner di Federica Pellegrini

È tempo di semifinale a "Ballando con le stelle", il dance show di Rai 1 in onda domani 30 novembre alle 20.35. Durante l'ultima puntata sono emerse delle divergenze professionali con Angelo Madonia, che per questo motivo è stato sostituito dal ballerino Samuel Peron, nuovo maestro di ballo di Federica Pellegrini. "La Divina", da domani, avrà come nuovo compagno di pista il maestro di ballo originario di Marostica che ha trionfato, nel reality condotto da Milly Carlucci, nel 2007 in coppia con Maria Elena Vandone mentre lo scorso anno finì secondo, insieme a Simona Ventura.

La “Divina”: ballerina e mamma

Federica Pellegrini è mamma della piccola Matilde, nata dall’amore con suo marito Matteo Giunta, allenatore pesarese. L’ex campionessa di nuoto in trasferta a Roma per il programma “Ballando con le Stelle” ha portato con sé anche la figlia: sul profilo Instagram le immagini sul palco di ballando si alternano ai momenti di relax condivisi con la piccola Matilde. L’avventura con il programma dance è in dirittura di arrivo così mamma Federica, tra un impegno e l’altro, avrà più tempo da trascorrere in famiglia.