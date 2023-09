Tartufo d'Oro agli chef Barbieri e Uliassi a Sant’Angelo in Vado

Pesaro, 23 settembre 2023 - Nell’entroterra del Montefeltro, il tartufo bianco è considerato un’eccellenza gastronomica del territorio. Con un prezzo che si aggira intorno ai 3 mila euro per 50 grammi, bisogna dirlo, saper cucinare questo tubero è sicuramente una grandissima forma d’arte e infatti, a Sant’Angelo in Vado, è stato istituito il premio “Tartufo d’Oro”, riconoscimento che celebra il talento, l’impegno e la passione. Quest’anno viene dato a due grandi artisti stellati della cucina: chef Bruno Barbieri e chef Mauro Uliassi.

Conosciuto per le sue apparizioni televisive in programmi come Masterchef e 4 Hotel, lo chef Barbieri vanta alle sue spalle ben 7 stelle Michelin: “Il tartufo è un ingrediente speciale - dichiara lo chef Barbieri –. Io ho cominciato a mangiarlo quando avevo solo 4 anni. Mio nonno è stato un grande tartufaio e ho ancora impresso il ricordo del suo granaio che sprigionava un odore fortissimo e delizioso. Lui spesso mi raccontava tutti i segreti di quando li andava a raccogliere ed è quindi entrato un po’ nel mio dna. Per me il tartufo vero è solo quello bianco, raccolto in collina e in montagna, sotto alle querce e ai castagni. Insomma, è un prodotto davvero eccezionale che bisogna saper lavorare e che sta bene su un sacco di cose: questo premio lo dedico proprio a mio nonno".

Mauro Uliassi è titolare di 3 stelle Michelin: nel 1990, dopo esperienze in giro l’Italia e Europa e dopo 10 anni di insegnamento alla scuola alberghiera di stato di Senigallia, Uliassi apre con sua sorella Catia il ristorante “Uliassi”, sul lungomare di Senigallia. Presto diventa un ristorante d’eccellenza con tutti i crismi del caso: “Ricevere premi fa sempre piacere e ci si meraviglia quando altri ti riconoscono l’eccellenza, in questo caso di un prodotto straordinario - sostiene Chef Uliassi -. Il tartufo è una benedizione degli dei, possiede questa magia di rendere speciale qualsiasi piatto, come un semplice uovo al tegamino, un’insalata oppure un gelato. È un prodotto riconosciuto a livello mondiale e l’Italia è piena di siti ricchi di questa fantastica risorsa. Alba ha il merito di essere la prima città ad averlo fatto conoscere, ma lo troviamo in tutto il Paese, dalla Campania alle Marche, vedi appunto Sant’Angelo in Vado e Acqualagna, fino al Trentino”.

La cerimonia di consegna del Premio Tartufo d’Oro, alla presenza del sindaco Stefano Parri, si terrà nelle giornate della 60° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, in programma dal 7 al 22 ottobre. Domenica 8 ottobre, alle 11, la consegna del Premio Tartufo d’Oro a Chef Mauro Uliassi, mentre domenica 15 ottobre, sempre alle 11, il Premio Tartufo d’Oro a Chef Bruno Barbieri. La 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Vado con il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Unione montana Alta Valle del Metauro e Camera di Commercio Marche.