Il Teatro Comunale di Bologna protagonista a Tokyo, le prove della Tosca

Tokyo, 1 novembre 2023 – C'è anche una moka per il caffè, in un angolo, spedita direttamente dall'italia. E in effetti ce n'è bisogno, con il lavoro intenso che lo staff e i tecnici del Teatro Comunale portano avanti all'interno del Bunka Kaikan di Tokyo (foto) da giorni, questa volta per la prima di Tosca, in programma domani. Non va poi dimenticato il jag lag, che a queste latitudini si fa sentire e si riaffaccia nelle gambe, e nel cuore della notte, quando meno te lo aspetti.

E intanto il fermento cresce, mano a mano che i membri dell'orchestra e del coro raggiungono il teatro di Ueno, dove la direttrice Oksana Lyniv ha già provato con i protagonisti nella tournée giapponese dell'opera pucciniana.

Sono Maria Guleghina, soprano con cui condivide le ferite della guerra in Ucraina e con cui lavora per la prima volta, e Marcelo Alvares, che ora sono in camerino, alla prova costumi.

Il tenore ha un entusiasmo contagioso: "Le prime impressioni sono molto buone. La parte di Cavaradossi? Ormai l'ho cantata in tutto il mondo, credo almeno 140 volte. Bologna mi ha portato fortuna, feci lì il mio exploit nel 1997 con i Puritani".

Il soprano sta invece mettendo a punto l'abito del primo atto, di colore rosa chiaro, assistita dall'infaticabile Stefania Scaraggi, responsabile della sartoria.

"I costumi sono quello visti a Bologna, ho cambiato però quello del secondo atto, pensato appositamente per Guleghina (sarà rosso, con mantello nero, come a richiamare perfettamente gli interni barocchi, ndr). Con le mie collaboratrici stiamo facendo molto lavoro sul posto, in questi luoghi mancano le maestranze tipiche del Teatro italiano".

In sala intanto calano le luci, la buca dell'orchestra - che rispetto alle prove di Norma è stata un po' abbassata per fare spazio ai musicisti più numerosi in Tosca - ormai è al completo. Parlano gli strumenti, le note si inseguono. Le scene cupe ed essenziali del giorno prima sono completamente cambiate in 24 ore: siamo a Roma e la tela di Caravadossi campeggia in primo piano. Impossibile non essere calamitati dalla direttrice, concentratissima e magnetica, dalla danza dei gesti e delle mani. Ogni suono viene calibrato: la giusta distanza di quello delle campane sullo sfondo, l’organo, le esplosioni dei cannoni.

Puccini è un compositore importante per Lyniv. Lo considera “speciale, perché racconta storie semplici, ma in modo molto emozionale. Riesce a descrivere in musica questi sentimenti senza idealizzare i caratteri. Sono verità tratte dalla vita e credo che la musica di Puccini, così di Verdi, sia sempre attuale perché sono maestri che hanno creato a partire dalle nostre paure, illusioni e speranze. Anche per questo ci vuole attenzione ai dettagli, anche alle parti sinfoniche, non solo alla lirica”.

Puccini era “un brillante ‘architetto’ – aveva considerato la direttrice alla viglia della partenza -, realizzando grandi atmosfere e restituendo sfumature dell’animo dei protagonisti. Pensiamo al duetto fra Tosca e Scarpia: non succede niente di particolare, ma dentro di lei si agitano tantissime cose. O al contrasto all’inizio del terzo atto, che comincia all’alba di un nuovo giorno, proprio mentre Cavaradossi aspetta il giudizio”. Lo ripete più volte, durante le prove, quanto per lei conti restituire quel suono funereo, quel pensiero di morte.

Ma il teatro, e la musica, sono cosa viva, che nasce, cambia, si aggiusta, nella ricerca dell'equilibrio. E c’è spazio sempre per un sorriso: uno scambio fra gli attori o l’arrivo di Alvares sulla buca: “Maestri, ciao!”. Instancabile, sempre, anche il lavoro di Gea Garatti Ansini, maestra del coro, ruolo che nelle prove emerge in tutta la sua importanza. È la sua terza volta al Bunka Kaikan, che descrive come “luogo magico. Un santuario dal nostro punto di vista, che fa respirare la musica fatta dai grandi cantanti. È stato restaurato qualche anno fa, ma hanno lasciato le scritte e le tracce di tutte le compagnie passate da qui, dove si rompono le rigidità che associamo ai giapponesi e quel diaframma di distanza che pongono”.