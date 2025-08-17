’Templaria Festival’: siamo nel 1225. I guerrieri, un santo e l’imperatore

Prendono il via questa sera a Castignano le ‘Notti del Medioevo’ di ‘Templaria Festival’. Per cinque sere l’antico borgo del paese alle porte di Ascoli, tornerà indietro di 800 anni riportando popolazione e turisti a quel 1225 segnato da eventi indimenticabili. Le porte del borgo antico di Castignano si chiuderanno, e all’interno come per magia, per la trentaquattresima volta, il tempo si fermerà, anzi tornerà indietro e ci si ritroverà immersi nelle magiche notti da Medioevo castignanesi.

Ottocento anni da quel 1225, punto di partenza del tema di questa edizione di Templaria Festival: ‘Pax et Bellum’. In quell’anno si intrecciano infatti i destini di tre protagonisti che incarnano perfettamente la complessità del XIII secolo: i Templari, Federico II e Francesco d’Assisi. Di loro si parlerà e si respirerà durante le cinque notti da medioevo, da stasera a giovedì 21 agosto, organizzate dalla Pro Loco del presidente Eros Iacoponi e dai suoi volontari, confermando tra l’altro che questa manifestazione non smette mai di crescere e di introdurre innovazioni di rilievo.

La rosa degli artisti quest’anno si arricchirà di figure internazionali e nuovi gruppi professionisti (in totale oltre 150) che andranno a completare la nutrita schiera di artisti, già rodata, di Templaria Festival. Teatro di strada, giocoleria, teatro di figura e teatro itinerante, danza e performance con il fuoco. E poi circa 400 figuranti locali che costituiscono da sempre la colonna portante e imprescindibile del festival. Tutti quanti impegnati in oltre 60 spettacoli per ogni serata negli 11 teatri fissi distribuiti su tutto il circuito, più altre 40 esibizioni nelle taverne e itineranti lungo il percorso tra piazze e ruette millenarie. Questo, insieme ad una scenografia, ogni anno rivisitata e cucita ad hoc sul borgo di Castignano, faranno sì che lo spettatore diventi protagonista all’interno del circuito.

Templaria Festival offrirà anche quest’anno la possibilità di partecipare a visite guidate dell’antico borgo, tra musei, chiese e monumenti, prima dello spegnersi delle luci: il ‘Polo museale de Arte Sacra et delle Icone’ all’antico Palazzo De Sgrilli in via Roma, e la ‘Mostra su le Arti et Tradizioni popolari de la civiltà contadina et artigiana castignanese’ nell’antico allevamento dei bachi in via Scaramucci. E poi ancora fiaccole e giochi di fuoco, profumi di pietanze antiche e vini dissetanti, cavalieri templari e condannati a morte, menestrelli e musici, mercanti, cartomanti e artigiani. Un ‘minimondo’ tornato indietro nel tempo, pronto ad accogliere migliaia di affezionati, turisti, curiosi. Ci sono ancora dei biglietti disponibili e sono acquistabili direttamente in uno dei tre ingressi al borgo ovvero Porta da Sole, Porta Santa Maria e Porta Crociata, oppure anche in prevendita sul circuito Ciaotickets evitando eventuali file ai botteghini.