Figlie Mihajlovic, anche Viktorija tra gli autori di Temptation Island 2024

Bologna, 4 luglio 2024 – Ottima partenza per Temptation Island 2024 che ha raggiunto un quarto dei telespettatori della serata del 3 luglio, andando ben oltre i tre milioni di ascolti tv e risultando molto popolare tra i giovani.

Il contributo di Viktorija

Dopo l’esperienza con la sorella Virginia all’Isola dei Famosi, Viktorija Mihajlović – figlia dell’ex allenatore del Bologna venuto a mancare il 16 dicembre 2022 – ritorna su Mediaset, lontana però dalla luce dei riflettori. Questa volta, la 27enne ha partecipato come autrice alla realizzazione del reality show, per la redazione di Fascino PGT, società appartenente a Maria de Filippi.

Un’esperienza molto diversa dalla precedente, ma comunque coronata dal successo in termini di ascolti. Insieme ai colleghi, l’autrice si è lasciata andare ai festeggiamenti assistendo alla trasmissione da casa.

Il format

Condotto da Filippo Bisciglia, alla sua nona edizione, Temptation Island è un reality show che coinvolge sette coppie intenzionate a mettere alla prova la propria relazione.

Durante il soggiorno sull’isola, infatti, fidanzati e fidanzate verranno divisi ed entreranno in contatto coi tentatori e le tentatrici. Potranno quotidianamente assistere all’attività dei rispettivi partner attraverso la visione delle registrazioni video, in serata.

In caso di necessità, i membri di una coppia possono richiedere il falò di confronto, per poi decidere se continuare la permanenza sull’isola oppure ritirarsi.

Virginia in dolce attesa

Nel frattempo, Virginia Mihajlovic è giunta ormai al settimo mese di gravidanza. Lei e il marito Alessandro Vogliacco, calciatore professionista in forza al Genoa, avevano già annunciato di essere in attesa di un bambino che si chiamerà Leone Sinisa, in memoria del nonno scomparso nel dicembre 2022 dopo una lunga lotta contro la leucemia.

Nel 2021 la coppia era già stata allietata dall’arrivo della primogenita Violante. Tra poco, alla piccola di tre anni farà compagnia il maschietto che il papà ha tanto desiderato.