Testimone del tempo. Emozione Chagall, la Pace è in mostra

"È la grandezza di quegli artisti che sanno parlare sempre a tutti, in un linguaggio comprensibile, sempre emozionante". Un linguaggio ancora contemporaneo, e, in queste ore, attualissimo. Sono le parole adottate da Iole Siena, presidente e amministratore di Arthemisia, per introdurre l’ultimo quadro della mostra Chagall. Testimone del suo tempo. L’opera si intitola La Paix, La Pace: "si tratta di un’immagine incredibile, praticamente inedita, vista pochissimo. Rappresenta una grande colomba che ha tra le zampe un libro aperto, con scritto la vie, la paix. Quando due anni fa abbiamo pensato a questa mostra, non immaginavamo certo che l’opera, oggi, sarebbe stata così opportuna, presente, contemporanea". In effetti, in senso quasi biblico, La Pace appare a fine percorso espositivo caricando Chagall, che per ragioni differenti l’aveva ideata, del messaggio immanente, rendendolo testimone non solo del suo tempo – come vuole il sottotitolo dell’esposizione –, ma anche del nostro.

La mostra inaugura oggi al Palazzo dei Diamanti di Ferrara e sarà visitabile fino all’8 febbraio 2026. "Si tratta di una mostra inedita, mai presentata prima in questa forma". È prodotta e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia, in collaborazione con il Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, da una idea di Paul Schneiter e a cura di Francesca Villanti con Paul Schneiter. Ha come special partner Ricola, come mobility partner Frecciarossa Treno Ufficiale e conta sul supporto di Copma. Grazie anche a questo connubio di partner, nell’esposizione sono radunate ben 200 opere– tra dipinti, disegni, incisioni – alcune delle quali presentate per la prima volta in Italia, anche perché molte provengono da collezioni private. Oltre a Chagall, alla sua capacità di cogliere la leggerezza nell’inquietudine, un punto forte dell’esperienza di visita è senz’altro l’allestimento, accompagnato da musiche inedite composte per l’occasione: il progetto, infatti, offre al visitatore un effetto di involgimento totale nel mondo di Chagall, tanto che quando si esce dall’ultima sala si ha la sensazione di tornare davvero coi piedi per terra.

Di grande impatto sono le due sale immersive che consentono di ammirare due creazioni monumentali dell’artista in una dimensione coinvolgente e spettacolare, ovvero il soffitto dell’Opéra di Parigi e le 12 vetrate per la sinagoga di Hadassah. E poi, ci sono le opere di Chagall: volti scissi, profili che si moltiplicano, ritratti che si specchiano…attraverso il tema del doppio egli rivela la sua straordinaria capacità di cogliere la dualità dell’esistenza umana. E ancora amanti volanti, animali parlanti, bouquet esplosivi. "Con questa mostra – così Marco Gulinelli, assessore ala cultura del Comune di Ferrara – Ferrara Arte resta fedele alla sua missione di coniugare rigore scientifico e piacere estetico, invitando il pubblico a entrare nel mondo poetico di uno dei più originali protagonisti del Novecento".