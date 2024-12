Tommaso Marini, la confessione alla finale di Ballando con le stelle: ecco cosa ha detto

Ancona, 22 dicembre 2024 – L'esperienza a Ballando con le stelle lo ha aiutato a crescere. E a fargli capire che “posso aprirmi su più fronti. Inizierò a studiare recitazione, una passione che ho sempre avuto e che mi è nata allo stesso modo di quella per la scherma. Con la differenza che al tempo dovevo scegliere, ora ho una maturità tale da potermi dedicare ad entrambe le cose e cercherò di farlo nel miglior modo possibile”.

Il valzer di Tommaso Marini alla finale di Ballando con le stelle assieme alla ballerina Sophia Berto

Come si è classificato Tommaso Marini

Parole di Tommaso Marini nella serata finale del popolare programma di ballo su Rai Uno. Il fiorettista 24enne delle Fiamme Oro si è classificato quarto assieme alla ballerina Sophia Berto, dopo un percorso eccellente e in costante crescita, pur tirato fuori dalla zona di comfort che è rappresentata dalla scherma.

Eppure Tommaso, argento olimpico di fioretto a squadre a Parigi, già campione mondiale, europeo e numero uno del ranking individuale, sul “palco” di Ballando è parso sempre più a suo agio, conquistando giuria e pubblico puntata dopo puntata. E in qualche modo, ha annunciato prima del valzer (“dedicato al mio nipotino Ascanio”, ndr), la sua strada proseguirà anche nel mondo della recitazione. Su Ballando, Marini si è detto dispiaciuto che fosse finito “perché è stata una bella esperienza sia per il ballo, sia per l'aver conosciuto nuove persone: è un po' come se avessi trovato una nuova famiglia – ha spiegato –. E infatti mi sono anche tatuato una cosa che mi lega a Ballando con le stelle. È la frase 'someone dance to remember, someone dance to forget', che significa 'qualcuno balla per ricordare, qualcuno balla per dimenticare'”.

I tatuaggi legati alla danza

Dopo l'esibizione, Selvaggia Lucarelli si è detta colpita di quei tatuaggi legati alla danza e gli ha chiesto spiegazioni. E Marini: “È nato per caso. Una sera ero a Trastevere, in una strada che non faccio mai, ed un artista di strada stava suonando Hotel California. Una canzone che amo particolarmente. E all'interno c'è proprio una frase che dice questo e riascoltandola mi sono rivisto dentro all'esperienza”.

Un'esperienza nella quale Marini, ha proseguito, ha cercato di ballare “ricordando l'energia e la grinta che avevo dentro e volevo far emergere. Allo stesso tempo anche per scordare alcune ferite ancora aperte, ma penso che a volte sia importante non pensarci. Chiuderle è difficile, dobbiamo pensare che non ci siano”.

Cosa ha detto la giuria su Tommaso Marini

Dinanzi alla giuria, orfana di Guillermo Mariotto (infortunato), Tommaso ha ammesso di essersi emozionato: “Essendo la resa dei conti, ho cercato di dare più emozione”.

Commenti positivi di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. E così quello della presidente Carolyn Smith: “Ora per te inizia una nuova avventura. Hai capito cosa c'è dentro di te e cosa puoi fare”, le ha detto. Tre “nove”, un “otto” (Selvaggia) e 35 punti al primo turno. Non ha mai difettato di ringraziare Sophia, per averlo aiutato – specie nei momenti di paura e ansia da prestazione – e lei, grata, gli ha riconosciuto quell'unicità portata nel ballo. Nella sfida, il primo testa a testa, Marini con Sophia Berto sono stati poi eliminati contro Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, di lì a poco futuri vincitori del programma. Ma come aveva già detto la mamma di Tommaso su Ballando con le stelle, “lui ha già vinto”. E adesso a casa, nella sua Ancona, per le festività natalizie.