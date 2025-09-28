Tondelli per il teatro. L’unicum di ’Dinner party’ nella stagione anni ’80

Si fa fatica a pensare che Dinner Party sia l’unico testo teatrale uscito dalla penna di Pier Vittorio Tondelli: una scrittura scenica felicissima fa precipitare dentro una storia sorprendente, dove i colpi di scena sono collocati nei punti giusti e vengono sostenuti da un ritmo perfetto. Insomma, quelle parole nascono per essere dette, come vuole la prassi teatrale, ma suonano benissimo anche se vengono lette. Nel pieno delle celebrazioni per i settant’anni dalla nascita– che in Emilia-Romagna proseguono fra Bologna, Rimini e Correggio – Dinner Party dice molto dello scrittore di Correggio e altrettanto di una stagione ormai lontana come quella degli anni Ottanta.

In realtà, il teatro è sempre stato un orizzonte verso cui Tondelli ha guardato, anche se poi la sua scrittura ha preso altre direzioni. La biografia racconta infatti che, qualche anno prima di Dinner Party, Tondelli si era prodotto in una riduzione de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, con la promessa, non mantenuta, di tornarci sopra più avanti. D’altra parte, se leggiamo in filigrana i romanzi, e ancor più i racconti, nei dialoghi, e in generale nelle strutture narrative, c’è molta teatralità, quella che appartiene a una tradizione che sa espandersi fino alla sperimentazione più coraggiosa.

’Dinner Party’, nei suoi due atti, è ambientata in una sera particolare degli anni Ottanta (e non solo): è quella dell’11 luglio 1982, quando allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid l’Italia del calcio batte la Germania allora Ovest e diventa campione del mondo. Il sottofondo di quella partita corre in parallelo a una cena all’apparenza molto borghese che si svolge in casa dell’avvocato Fredo Oldofredi e a cui prendono parte la moglie Giulia, il fratello minore Didi (scrittore ormai confuso dai fumi dell’alcol), il giovane artista Alberto, l’editrice Mavie, tutti riuniti a festeggiare il ritorno dell’amico Tommy, tutti disinteressati alle gesta pallonare, tutti incuriositi dall’arrivo della misteriosa attrice Annie. Apparentemente fondata su una conversazione leggera, la commedia sbatte su spigoli appuntiti e duri, che segnano la pelle e l’anima dei protagonisti.

Il segreto di Dinner Party è proprio questo equilibrio su cui la mantiene il suo autore, che su quelle pagine tornerà più e più volte, tra studi preparatori, stesure varie e il titolo definitivo. La genesi risale ai primi mesi del 1984 e la redazione originaria pare sia stata tirata giù di getto. Già l’anno successivo partecipa al Premio Riccione e qui ottiene un importante riconoscimento che nelle motivazioni saluta "l’ingresso nel teatro di un narratore emergente", con la sottolineatura per un "dialogo asciutto e ironico". Un quadro che fa di Dinner Party ancora oggi un interessante punto di riferimento nel cosmo della drammaturgia contemporanea italiana.