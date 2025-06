Torna da oggi nel bosco il Festival InsOrti. Da Cappuccetto Rosso a Comadre

Da oggi al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna, torna il Festival InsOrti, organizzato dai Teatro dei Mignoli e dedicato all’arte performativa site specific. Quest’anno sono 8 i progetti selezionati, che andranno in scena oggi e domani e poi il 3-4 luglio. Si comincia con due performance: quella di Zaches Teatro con Cappuccetto Rosso nel bosco (ore 19,30), spettacolo per famiglie e bambini dai 4 anni (nella foto), e Compagnia Ailuros con Quello che manca (ore 20,15; 21,45; 23,15), spettacolo itinerante che intreccia teatro sensoriale, realtà virtuale e paesaggio naturale: ispirata al mito di Enea, la performance immerge 20 spettatori alla volta in un viaggio fisico ed emotivo. Domani, Antonio Tagliarini con Pairadaëza (ore 19,30), una passeggiata tra botanica a storie invisibili, Ignazio Bortot con il microcosmo de La Sinfonia Acquatica (dalle 19,30), a seguire Agata Marchi, giovane attrice bolognese, con Comadre-La Candadora (ore 21:30).