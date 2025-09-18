Torna il Crame: caccia ai pezzi introvabili

I cancelli dell’Autodromo di Imola si riaprono per un fine settimana a zero decibel. Da domani a domenica l’Enzo e Dino Ferrari ospiterà infatti la 47esima Mostra scambio del Crame-Club romagnolo auto e moto d’epoca. Un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori e si conferma tra i più importanti del panorama nazionale per gli appassionati di motorismo storico e collezionismo.

Oltre duemila espositori animeranno box, paddock e pista, trasformando il circuito in un autentico museo a cielo aperto. Tra i banchi sarà possibile trovare pezzi di ricambio introvabili, modellini, editoria specializzata e accessori d’epoca, insieme a occasioni da collezione. Non solo mercato, però: il Crame è anche cultura, grazie alle esposizioni tematiche e alle rassegne curate nei minimi dettagli. Una sezione speciale sarà dedicata alla Formula 1, con due anniversari di rilievo: i 40 anni dall’esordio della Minardi e i 50 dal trionfo di Vittorio Brambilla al Gran Premio d’Austria 1975. Dalla pista alla strada, riflettori puntati sulle Alpine da rally, icone degli anni Settanta e campionesse del mondo nel 1973 con la celebre A110, simbolo senza tempo di eleganza e velocità. Non mancherà uno spazio riservato ai veicoli da lavoro: trattori, camion, autobus, furgoni e mezzi militari ricostruiranno la dimensione più quotidiana del motorismo, fondamentale per comprendere l’evoluzione della mobilità.

Protagoniste anche le due ruote con la mostra curata dal neonato Mimas-Museo internazionale moto e auto storiche, che presenterà modelli rari dalle collezioni dei soci. Tra i pezzi di spicco, le Suzuki della collezione Merzari: la special con telaio Geminiani e motore GSX-R factory preparato da Pop Yoshimura, in gara nel campionato italiano del 1987, e la GSXR-R con telaio Segoni, capace di emozionare ancora oggi appassionati e addetti ai lavori.

Non meno affascinante l’esposizione curata dall’Asi, con veicoli che raccontano oltre un secolo di passione: dal triciclo di fine Ottocento legato alle prime competizioni, alla Calthorpe 350 vincitrice del Circuito dei Tre Monti nel 1926, fino alla Lancia Delta S4, icona assoluta dei rally anni Ottanta. Per gli amanti dell’off-road, imperdibile la sezione curata da Silvano Morara sulle Morini Corsaro Regolarità.

La mostra-scambio del Crame è molto più di un mercato: è un viaggio nella memoria motoristica, un’occasione per scoprire da vicino mezzi che hanno segnato epoche diverse e per riscoprire la passione, lo spirito di ricerca e il gusto per la scoperta che rendono unico il mondo del collezionismo. Biglietti in vendita su Ticketone.