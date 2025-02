Torna il Festival Suner. Musica diffusa in regione tra rock e sperimentazione. I talenti nei circoli Arci

Musica diffusa in Emlia-Romagna, tra sperimentazione, canzone e rock. Suner è un viaggio nel suono attraverso diversi linguaggi espressivi, un festival itinerante negli spazi della musica Arci dall’1 al 29 marzo. Diciotto artisti impegnati in 25 concerti, anticipati oggi alle 19 da un’ anteprima al Das, Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna con Stefano Pilia e Laura Agnusdei, che presenteranno i loro nuovi lavori. Un’inaugurazione fortemente caratterizzata dalla ricerca, con due protagonisti di una scena internazionale, che gravita intorno alla città. Pilia ha appena pubblicato il suo nuovo disco, ’Lacinia’, immaginato come un omaggio ai grandi compositori contemporanei che hanno ispirato il suo percorso artistico, da LaMonte Young a Arvo Part. Agnusdei eseguirà dal vivo le partiture della sua ultima produzione, ’Flowers are Blooming in Antarctica’. Apertura ufficiale sabato 1 marzo al circolo Psylab di Macerone (FC), con i ritmi importati dalla Giamaica, lo ska e il rocksteady, interpretati dagli Urgonauts, mentre il 5, al Casinetto Petitot di Parma ci sarà la presentazione del disco d’esordio di Joe Allotta, che ha debuttato per la Sghetto Records, giovane e vivace etichetta discografica, espressione della vitalità dell’omonimo club bolognese. Due gli appuntamenti in contemporanea il 7. Il Mattatoyo di Carpi ospita Tonino 3000, nuova voce del pop indipendente adriatico, tra tribalismo ed effetti laser e il Kalinka/Dude di Soliera propone gli A Toys Orchestra, gruppo rivelazione, anni fa, del rock di ricerca, tornati di recente con un nuovo disco e tour. Attesissimi, al Fermata 23 di Camposanto (Mo) i bolognesi Leatherette, sempre più amati dal pubblico, con il loro punk travolgente, tra distorsioni elettriche e improvvise aperture melodiche. Prima di loro saliranno sul palco I Mostri. Nel vastissimo cartellone, da segnalare al Post Colombofili di Parma il 21 marzo i Chromogen, in bilico tra jazz, funk e hip hop, anche loro freschi di pubblicazione di un disco per Sghetto Records e la lunga notte della musica dal vivo del 22 con Maciste al Circolo Hex di Bologna, i CousCous a Colazione al Kessel di Cavriago (RE), Slavi Bravissime Persone al Circolo Bolognesi di Ferrara e Joe Allotta al Marasma 51 di Codisotto (RE). Gran finale, anche in questo caso con tanti concerti in contemporanea il 29 marzo.

"Sosteniamo la musica dal vivo come mezzo capace di connettere e avvicinare le persone. – ha affermato l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. I tanti concerti, che spaziano tra diversi generi e sonorità, programmati quest’anno da Suner, permetteranno non solo alle band del territorio di farsi conoscere meglio, ma anche al pubblico di ascoltare musica indipendente e contemporanea". "Il Festival Suner intende valorizzare i Music Club Arci di tutta la regione come spazi fondamentali di aggregazione culturale, che animano la connessione tra territorio e innovazione artistica, all’interno di un unico grande circuito di promozione della musica dal vivo indipendente" ha detto Massimo Maisto, presidente Arci Emilia-Romagna. Il programma completo è su www.suner.it

Pierfrancesco Pacoda