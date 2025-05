Torna ’Il martello delle streghe’: "Le donne e gli inquisitori di oggi"

È l’inverno fra il 1486 e il 1487 quando vede la luce a Strasburgo la prima edizione del Malleus Maleficarum, tristemente noto come Martello delle streghe. Gli autori sono due domenicani, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, che nel 1484, sulla scorta di una bolla promulgata da Innocenzo VIII, si erano ritrovati ad avere pieni poteri come inquisitori contro la stregoneria. "Noi, inquisitori di Germania", inizia infatti il terribile trattato, un vero e proprio manuale adottato in un’Europa che da lì a poco si sarebbe lacerata con la Rivoluzione Protestante, ancora a caccia di eresie, antichi culti e credenze. Nelle pagine, che spiegano il perché si dovrebbe credere a stregoni e streghe, come vanno riconosciuti e puniti (anche torturati, per liberarne l’anima), ben presto ci si accanisce contro donne considerate inferiori nella fede, dai maggiori appetiti sessuali, più inclini all’eresia. "Una misoginia senza pari", scrisse Armando Verdiglione che del Malleus curò la prima traduzione italiana dal latino nel 1977. E proprio quell’edizione è stata da poco ristampata.

Ecco dunque Il martello delle streghe. La sessualità femminile nel transfert degli inquisitori (Spirali) che interroga ancora il nostro tempo. Tanto che il testo è anche al centro di un convegno, che si terrà stasera a Bologna: La questione donna e gli inquisitori dei ieri e di oggi, alle 20.45 all’Hotel Europa, via Boldrini 11. Organizzato dall’associazione culturale Progetto Emilia-Romagna, dall’Associazione Cifrematica di Bologna e dall’Istituto Centro Industria, il convegno, che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, vedrà a confronto Marco Cavina, ordinario di Storia del Diritto Medievale dell’Alma Mater; Sergio Dalla Val, cifrante e saggista; Carla Faralli, docente emerita di Filosofia del diritto (Unibo); Caterina Giannelli, analista e brainworker; Simona Lembi, consigliera regionale, già responsabile del Piano Uguaglianza Città Metropolitana e l’imprenditrice Nadica Milenković. Una pluralità di sguardi, dunque, su un tema che sembra così lontano ma che, secondo i promotori, è "testimonianza di quel che può portare la paura nei confronti delle donne, paura che appartiene sì a un passato ormai remoto, ma che non è del tutto scomparsa nemmeno oggi". Di fatto, a essere perseguitate – spiegano – erano "le donne che non si conformavano al canone stabilito dalla morale corrente".

"Questo libro nasce in un contesto storico molto preciso– spiega una delle organizzatrici del convegno Giannelli – ma quel che interessa oggi sono i modi in cui l’inquisizione è proseguita e prosegue tuttora. Come mostra questo libro, l’inquisizione è l’attacco alla varietà e alla differenza, a tutto ciò che non si conforma al canone sociale dell’unico". All’interno della serata, "vogliamo porre ’la questione donna’ oltre gli stereotipi della difesa della vittima o del conflitto di genere. Institor e Spenger considerano le donne pericolose, ma vittime e il rogo serve a salvarle. L’inquisizione di oggi è costituita dai nuovi inquisitori, ovvero coloro che utilizzano le donne per i loro scopi ideologici, che vogliono spacciare per bene comune". "Gli inquisitori – continua Giannelli – trovano nelle donne il loro spettro e le temono, esse diventano oggetto dei loro fantasmi. Ancora oggi in molti paesi la segregazione delle donne vale come difesa dalla tentazione che provocherebbero, per cui vengono penalizzati il loro corpo, il loro lavoro. Non a caso in alcuni paesi le coprono con il velo, mentre in altri il corpo della donna va ostentato perché tutto sia visibile. Ma così la vera questione del corpo viene elusa. È la durezza del moralismo che deve ’costruire’ il male per poter sopravvivere, che ha il suo antesignano nella presunta debolezza e fragilità umana".

Di certo, gli effetti della ’caccia alle streghe’ furono devastanti, con centinaia di donne finite sul rogo. Anche in Italia. "Tra i sostenitori delle persecuzioni contro i malefìci – continua Giannelli – ricordiamo Federico Borromeo, che ha promosso sette processi per stregoneria, e il cardinale Roberto Bellarmino. In Italia si sono verificati alcuni casi di caccia alle streghe e agli eretici nelle valli valdesi in Piemonte e nel bellunese. A Bologna, recenti studi indicano che furono bruciate nel Cinquecento quattordici persone, otto donne e sei uomini. È molto nota la vicenda dell’erborista e curatrice Gentile Budrioli, vittima di intrighi tra famiglie e conflitti tra ordini religiosi, che fu bruciata in piazza di San Domenico (nel 1498, ndr)". E se "non si tratta di metter sotto processo solo il cattolicesimo, con l’accusa di oscurantismo", conclude Giannelli, "in Europa, con l’Illuminismo e il laicismo, la strega verrà chiamata isterica, il diavolo verrà chiamato guru, ma l’esorcismo continuerà nelle strutture di controllo sociale, medico, mediatico, giudiziario".