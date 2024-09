Torna il Palio di Santa Reparata . Corteo, tornei e cene propiziatorie

A Terra del Sole è iniziata la settimana più attesa dell’anno: domenica il salotto rinascimentale di piazza d’Armi ospiterà la sessantunesima edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana. Già da qualche giorno i bei palazzi cinquecenteschi che si fronteggiano nel cuore cittadino sono addobbati con i vessilli di Borgo Fiorentino e Borgo Romano, le due contrade che si contenderanno l’ambito Palio nella gara di tiro alla balestra. Si tratta della prima edizione del nuovo corso: in primavera è stato eletto il direttivo dell’Ente Palio, sodalizio che cura la manifestazione e guarda al futuro inseguendo traguardi ambiziosi, condivisi con tutte le associazioni di volontariato medicee. "Siamo persone molto diverse ma accomunate da uno spirito solidale nell’intento di portare avanti una tradizione nel migliore modo possibile – spiega Giampaolo Samorì, neo-leader del gruppo, che per la prima volta unisce tutti i presidenti delle associazioni locali –. Il progetto, oggi solo un punto di partenza, prevede già quest’anno alcune novità a partire da due manifestazioni collaterali, in programma nelle serate di giovedì e venerdì". Il 29 alle 21 avrà luogo il primo torneo di tiro alla fune della Romagna Toscana mentre il 30, dopo l’insediamento del commissario granducale, interpretato dal sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti, andrà in scena la gara delle nuove leve dei balestrieri, con protagonisti i tiratori al primo Palio. "Il tiro alla fune coinvolgerà sei squadre di professionisti in rappresentanza della vallata del Montone ma nel futuro vorremmo coinvolgere tutte le 22 realtà che facevano parte della Romagna Toscana".

Tra gli obiettivi del nuovo Ente Palio quello di far uscire l’evento dalle mura medicee. La sera del 31 sono previste le cene propiziatorie della vigilia mentre domenica dalle 10, e fino a tarda sera, il clou della manifestazione, che toccherà il punto più alto alle 16 con il corteo storico dei contradaioli, preludio all’agone di tiro alla balestra, accompagnato dalla colonna sonora degli ottoni della scuola di musica. "Il Palio 2024 è realizzato dal nostro concittadino Gianluca Senzani e raffigura Santa Reparata nel tradizionale mantello rosso dell’iconografia fiorentina – spiega Matteo Pieraccini, vicepresidente dell’Ente con lunghi trascorsi da sbandieratore –. Nella parte bassa del drappo due monete ritraggono Cosimo I’ de’ Medici, fondatore di Terra del Sole, e la Beata Vergine". Scelte non casuali. "Quest’anno ricorre il 450esimo anniversario della morte di Cosimo. Inoltre durante l’alluvione del 2023, via del Molino è stata sommersa. Nella strada si è rovesciato persino un camion dei Vigili del Fuoco e sono stati tratti in salvo con l’elicottero due bimbi. Nulla è rimasto tranne l’immagine della Madonna ritrovata incastonata tra i rami di un albero, incredibilmente intatta". Dal sindaco Francesco Billi infine un plauso ai volontari, "impegnati a valorizzare una delle manifestazioni più caratteristiche, più datate e sinergiche del nostro territorio".