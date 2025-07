Torna il Premio Batani. Domani al Palace Hotel che compie 20 anni

A Milano Marittima torna anche quest’anno il prestigioso Premio Batani. Domani sera, infatti, il Palace Hotel della famiglia Batani è pronto per la nuova edizione del Premio internazionale ’Antonio Batani’ al giornalismo. Il Palace Hotel, primo cinque stelle di Milano Marittima, apriva le sue porte esattamente 20 anni fa ed è pronto ai festeggiamenti.

Domani la serata riaccenderà i riflettori sull’epoca dorata nella quale a Milano Marittima si ballava sulle note dei grandi dj, il tramonto si guardava sorseggiando bollicine sulla spiaggia, e il Palace Hotel diventava da subito un’icona. Anche il Premio, voluto da Antonio Batani, accendeva i riflettori sulla cultura, sul giornalismo e sull’arte. Oggi come allora il Premio internazionale al giornalismo si contraddistingue per la scelta dei personaggi da insignire. Nel corso della serata, presentanta da Massimo Giletti, ci sarà, poi l’esibizione di Alessandro Ristori and The Portofinos.