Torna la Saponificatrice. Un film su Cianciulli della regista Claire Denis

Cinema, gadget, mostre, dischi, documenti, libri, fumetti. Ora la figura di Leonarda Cianciulli, l’assassina seriale di Avellino che tra il 1939 e il 1949 uccise tre donne a Correggio, è protagonista anche di un nuovo film dal respiro internazionale. A rinnovare il clamore attorno a quegli agghiaccianti delitti – i corpi delle vittime venivano sciolti nella soda caustica, per poi realizzare saponi e candele – ecco infatti The Soap Maker, presentato qualche giorno fa all’European Film Market di Berlino, la cui regia è stata affidata alla francese pluripremiata Claire Denis.

Secondo quanto anticipato da Variety e rilanciato in queste ore da diversi siti specializzati, i produttori avrebbero acquisito i diritti di Gran bollito, il cult di Mauro Bolognini del 1977 con Shelley Winters, e pure quelli per adattare il diario segreto che Cianciulli scrisse durante la sua reclusione in ospedale psichiatrico. Ancora non ci sarebbe una data di inizio delle riprese, che dovrebbero avvenire comunque in Italia. La ’Saponificatrice’ da Reggio Emilia varca dunque i confini con una produzione che guarda alla crime-story, giocata tra indizi, indagini, ma anche i profili psicologici dei sospettati, guardando a modelli del genere come, ad esempio, Il silenzio degli innocenti. Un viaggio nella mente criminale, dunque, di una delle più famose serial killer di sempre.

A proposito di cinema, infatti, si potrebbe ricordare come, paradossalmente, la Cianciulli si sia ’seduta in platea’ mentre era reclusa in un ospedale psichiatrico giudiziario. Nessun caso di ubiquità, solo potere della suggestione. È accaduto a Correggio, cittadina scenario degli omicidi, quando al Politeama, durante lo proiezione di un giallo, nel momento del delitto, il pubblico si mise a gridare all’unisono, "La Cianciulli, la Cianciulli!". Oltre il film di Bolognini già ricordato, anche il mondo del rock ha portato la Saponificatrice su vinile negli anni ‘80 con l’album Cianciulli!! del gruppo En Manque d’Autre, contenente il brano Cianciulli sapone dance.

Dai dischi alla pittura. Corrado Tamburini con Le bolle di Nardina ha tratteggiato l’omicida come un malvagio essere multiforme. La fotografia ha scandagliato poi le inquietanti atmosfere notturne di Correggio attraverso alcune esposizioni allestite in Emilia. La Cianciulli è poi spuntata tra le bancarelle dei mercatini dell’antiquariato che ravvivano le domeniche della nostra regione: sono apparse lettere e cartoline a sua firma, compresi gli inquietanti auguri inviati a uno dei principali accusatori.

