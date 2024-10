Torna Suner, dal punk al pop coreano: sonorità miste

C’è una vitalità sonora, in Emilia Romagna, che, attraverso una fitta rete di club, dalla Riviera sino ai paesi della Bassa, percorre la regione, offrendo non solo spazio ai nomi affermati, ma anche un’opportunità ai giovani talenti di incontrare il pubblico, confrontarsi, sperimentare. Una realtà in movimento ben fotografata, anche nel 2024, da ’Suner’, la rassegna itinerante organizzata dall’Arci e ospitata da tanti locali, che va in scena fino al 26 ottobre, proponendo una grande varietà di linguaggi, dal pop alla ricerca, con alcune interessanti anteprime discografiche. Il punk è fonte d’ispirazione per l’appuntamento di domani a Piacenza al Circolo Belleri, con James Jonathan Clancy, bolognese, accompagnato da un quartetto nel quale spicca la sassofonista Laura Agnusdei, una delle musiciste più amate nel panorama del jazz d’avanguardia internazionale. Nella stessa sera, a Bologna il Circolo Hex propone i Dead Horse, che affondano le proprie radici nel versante più oscuro della psichedelìa degli anni ’60 e a Bentivoglio all’Arci Ueiss San Marino, ci sarà il duo Jj-ZZ insieme a Deda, stella dell’hip hop nazionale, parte dei Sangue Misto, la formazione che, dopo l’esperienza nel centro sociale L’Isola nel Kantiere, pubblicò nel 1994, SxM, considerato il lavoro di riferimento del rap italiano. In contemporanea al Circolo Bolognesi di Ferrara, sarà protagonista il Duo Bucolico, con il suo repertorio di surreale canzone d’autore e al Mattatoyo di Carpi si esibiranno i So Beast insieme a La Licorice, con un omaggio al rumore che diventa canzone.

Suner torna il 19 ottobre a Bologna nello spazio di Efesto House, il salotto di un appartamento in via Castiglione con James Jonathan Clancy, mentre alla Fermata 23 di Camposanto (Mo) sarà possibile ascoltare le note di Sibode dj tra macchine elettroniche e tromba. Dopo il concerto di Prim il 20 ottobre al Bainait di Montecchio Emilia (Re), il Festival approda il 25 ottobre in diverse località.

Una novità è lo spettacolo al Circolo ArciStella di Trecasali (Pr), della giovanissima Sillyelly, fortemente ispirata dal cosiddetto K-pop, il pop coreano sempre più d i moda, coloratissimo e ricco di riferimenti all’immaginario dei videogiochi. L’altra è sicuramente la musica tradizionale romagnola che Supermarket mescolano con l’elettronica (a Cesena, nelle Cantine di Villa Nelicote). Finale il 26 con tantissimi appuntamenti che culmineranno a Bologna con Deda al Casalone per ballare sino a notte inoltrata. Il programma completo è su www.suner.it La maggior parte dei concerti è a ingresso gratuito.

Pierfrancesco Pacoda