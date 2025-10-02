Tornano gli aquiloni simbolo di pace

Artevento torna a Cervia con l’appuntamento autunnale insieme a ’One Sky One World: uniti contro l’indifferenza!’ da domani a domenica. Dopo il successo dell’appuntamento primaverile del Festival Internazionale dell’Aquilone, Artevento Cervia conclude la sua 45° edizione invitando ad una grande mobilitazione incentrata sul tema dell’aquilone come simbolo di libertà, pace e fratellanza. One Sky One World Festival degli aquiloni per la pace è organizzato nell’ambito del progetto R1PUD1A di Emergency, in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi a sostegno di Global Sumud Flottilla. Momento clou sarà la Parata della Pace in calendario sabato: partenza alle 18 dal Magazzino del Sale e arrivo in Piazza Garibaldi.

Arriva anche un nuovo episodio della rassegna ’Il giro del mondo in 80 aquiloni’: la mostra propone un originale percorso alla scoperta di alcuni esemplari del Museo e di nuove prestigiose collaborazioni internazionali. Allestita all’interno dei Magazzini del Sale di Cervia è aperta gratuitamente fino al 26 ottobre. Partendo dal Giappone, con la presentazione delle nuove donazioni dal Museo di Tokyo Tako no Hakubutsukan, in collaborazione con Ascig Associazione Scambi Culturali Italia Giappone e nel contesto del Festival Ottobre Giapponese, l’esposizione confluisce nella commemorazione dell’anniversario di Hiroshima e Nagasaki promuovendo la tradizione delle mille gru di origami.

Nello stesso contesto, Artevento presenta per la prima volta alcuni esemplari delle collezioni che nella seconda metà degli Anni ’80 promossero l’idea di Europa attraverso la creazione di aquiloni di modello giapponese ma dipinti da artisti di vari paesi europei. Tutto il programma sulla pagina Facebook di Artevento

Ilaria Bedeschi