Tornano le foto dei nostri lettori. E intanto i turisti si godono il mare

Torna l’estate e torna l’invito ai nostri lettori a condividere con il Carlino le foto delle vacanze. Al mare, in montagna, in Italia o all’estero, come sempre è possibile inviare i propri scatti più cari (scrivendo all’indirizzo carlino.estate@ilcarlino.net). Ma intanto siamo andati sulle spiagge di Rimini, dove sono già arrivati i primi turisti in villeggiatura. Massimo Canavesi, da Milano, è ormai un habitué della Riviera insieme alla compagna: "A Rimini trovi di tutto: hotel, ristoranti, servizi. E le piadine… un altro mondo rispetto a quelle confezionate di Milano" racconta dal Bagno Giorgio 16. Da anni vengono a Rimini per qualche giorno di vacanza tra sole e uscite serali: "Di giorno spiaggia e relax, la sera aperitivi o cena fuori. Il sabato, se capita, anche discoteca". Non manca una nota critica: "Ci sono spesso troppe meduse, ma la mucillagine quest’anno è diminuita". La compagna aggiunge con entusiasmo: "Il nuovo Parco del Mare è stupendo. Tutto più curato ed elegante, ci passeggiamo volentieri la sera".

Dall’altra parte del mondo arriva Julia, da Rosario, in Argentina, aasieme al fratello Salvador. Tornata dopo il primo viaggio nel 2021, questa volta ha voluto condividere l’esperienza con lui. "Abbiamo visitato Roma e Firenze, ma Rimini è la nostra tappa dedicata al relax. Dopo tanti chilometri e musei, qui abbiamo deciso di rallentare un po’ il

ritmo e stare tranquilli. È un posto che può essere molto rilassante". Più a sud, verso i bagni numero 103 nella zona di Marebello, ecco Franco, 79 anni, ex ferroviere di Treviso. È in vacanza con la moglie e un gruppo di amici vicentini. "Una volta in vacanza si andava a ballare", racconta con un sorriso. "Oggi preferiamo passeggiate nelle ore fresche, un po’ di mare, visite al centro storico, carte e l’ottima cucina romagnola". Nel frattempo arrivano alcuni compagni di viaggio: Vittorino, sua moglie Idelma e Anna, la cognata di Franco, che ha organizzato tutto. "Rimini è perfetta: si mangia bene, c’è il mare ed è bello stare in compagnia", dice Vittorino. E la sera? "Ceniamo in hotel, poi due passi e quattro chiacchiere tra amici". Franco conclude con serenità: "È un bel gruppo. Si sta bene anche così."

Riccardo Bianchini