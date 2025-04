Bologna contro i tortellini al forno con sugo di Benedetta Rossi: "Non me lo aspettavo"

Bologna, 24 aprile 2025 – Un pasticcio di tortellini con sugo e besciamella? I bolognesi dicono no e così, Benedetta Rossi si vede costretta a cancellare la videoricetta.

Questo è l’aneddoto che la food blogger, scrittrice e conduttrice televisiva ha raccontato tra ironia e stupore nel salotto del programma Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan.

“Sono rimasta veramente incredula – ha commentato -, non mi sarei mai aspettata che i bolognesi fossero così sensibili da arrivare a offendersi per i tortellini”.

L’intervista ad Hot Ones Italia

Durante l’intervista, Benedetta ha parlato di una delle sue videoricette, in cui aveva preparato un piatto che le preparava sua nonna: un pasticcio di tortellini al forno. “Tempo fa avevo condiviso questa ricetta che mi preparava mia nonna a pranzo”, ha spiegato. “Era un pasticcio di tortellini al forno, che non erano altro che tortellini cotti e conditi col sugo, e poi la mozzarella e la besciamella”. Un piatto semplice e casalingo, che tuttavia non è piaciuto a tutti. “Mi sono arrivati commenti in cui mi accusavano di aver maltrattato i tortellini e la loro storia. Alla fine, ho dovuto oscurare il video”, ha raccontato Benedetta, visibilmente sorpresa dalla reazione del pubblico.

La ricetta della discordia

“I tortellini al forno – scrive la food blogger sul suo sito - sono un primo piatto ricco e saporito da preparare per il pranzo della domenica o quando abbiamo questa pasta ripiena avanzata dal giorno prima. La pasta al forno gratinata è una preparazione davvero gustosa che accontenta familiari e amici di tutte le età. Quando voglio preparare qualcosa di speciale cucino i tortellini, così ho pensato di aggiungere la mozzarella ai classici tortellini al sugo e di mettere tutto in forno per terminare la cottura e creare un irresistibile gratin. Vi assicuro che c’è da leccarsi i baffi”.

Le Marche protagoniste

Alla domanda “Come si vive ad Altidona?” la blogger non perde tempo: “Siamo in provincia di Fermo, in un casolare in campagna, dove si vede il mare. A mezz’ora di distanza ci sono le montagne, i monti Sibillini, che ora sono innevati. Insomma, noi stiamo benissimo, non cambierei mai”.