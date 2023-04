Il tortellino meglio della pizza e della piadina: è il piatto più conosciuto in Italia

Bologna, 23 aprile 2023 – Il tortellino di Bologna (Emilia Romagna) è il piatto più conosciuto e apprezzato dai turisti in Italia. E si piazza davanti alla piadina romagnola (altro cibo tipico emiliano-romagnolo) e alla pizza, specialità della Campania.

E’ quanto riportano le anticipazioni sul Rapporto 2023 sul Turismo Enogastronomico Italiano di Roberta Garibaldi che uscirà a maggio e che ha, tra le tematiche indagate, la conoscenza dei piatti tipici regionali da parte dei turisti del gusto. In questa speciale classifica domina l’Emilia Romagna, in coda Molise, Basilicata e Marche.

“In vetta alla classifica si impone l’Emilia Romagna – scrive sui social l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico –: l’80% degli intervistati è stato in grado di indicare almeno un piatto tipico della regione e il più conosciuto è il tortellino (39%), davanti alla piadina (17%)”. Terza è la lasagna. “In seconda posizione si piazza la Campania con il 77% – continua l’anticipazione –, principalmente grazie alla pizza (37%) e alla mozzarella di bufala campana (18%)”. Terza è la pastiera napoletana. “Medaglia di bronzo per la Sicilia con il 76%: il prodotto più conosciuto è un dolce ovvero il cannolo (23%), a seguire gli arancini (18%)”, conclude il report. Terza è la cassata.

“Vini, carni e salumi, pasta e formaggi sono nell’ordine le categorie più menzionate – scrive l’associazione -. Il vino è il prodotto più identificativo per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre a figurare nella top 3 di numerose altre regioni italiane del centro nord. I salumi primeggiano in Calabria. Il Lazio è la regina della pasta, con ben tre specialità nella top3 (carbonara, amatriciana e cacio e pepe). La Valle d’Aosta, invece, è capolista dei formaggi, con fonduta e fontina tra i prodotti più identificativi. L’olio entra in classifica con la Puglia. I risultati mostrano regioni italiane i cui piatti tipici sono immediatamente associati come eccellenze del territorio, mentre per altre regioni si evidenzia una certa difficoltà nell'individuare un piatto rappresentativo”.