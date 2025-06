Tra fede e creatività antica . Così l’Infiorata trasforma i borghi

ll piccolo borgo di Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia, oggi e domani si trasformerà in una vera e propria tela fiorita, creando un’esperienza che coinvolge l’intera comunità fin dai primi anni Trenta del Novecento. Una tradizione antica che, grazie all’impegno e alla passione degli abitanti, ha conosciuto una nuova fioritura agli inizi degli anni Duemila. Strade e piazze si vestono di petali, trasformandosi in opere d’arte effimere: espressioni di fede, identità e creatività collettiva. Straordinari tappeti realizzati con fiori freschi o secchi e da molteplici materiali naturali adorneranno le caratteristiche vie del borgo storico in un alternarsi di raffigurazioni sacre, ispirati al tema ‘Gesù è per noi fonte di speranza’. Arriveranno delegazioni di artisti da: Sicilia, Toscana e Veneto ma anche da paesi stranieri come Belgio, Germania, India e Olanda. Saranno ben 40 opere realizzate nelle vie del centro nei due giorni del Corpus Domini. Si partirà questa sera alle ore 21 con la realizzazione dei quadri floreali che si arricchiscono ogni anno di nuove essenze e materiali. Domani il momento tradizionale dell’Infiorata, dalle ore 6, in via Leopardi sarà possibile ammirare bambini, donne e uomini intendi ad infiorare secondo le antiche tradizioni; momento centrale dell’iniziativa sarà la Messa celebrata alle 18.30 e a seguire la solenne processione del Corpus Domini. C’è poi l’Infiorata dei ragazzi che è arrivata alla IX edizione. I bozzetti che realizzeranno sul selciato sono stati disegnati direttamente dagli alunni che si sono ispirati al tema: Che cos’è per voi la Pace? L’associazione ‘Infiorata’ di Montefiore dell’Aso, presidente Graziano Amadio - ha preso parte all’ottava edizione di ‘Pietra Ligure in fiore’, la grande rassegna internazionale delle infiorate artistiche. Una manifestazione dedicata all’arte dei tappeti floreali più importante del panorama europeo che ha visto la presenza di infioratori provenienti da 48 citta d’Italia e 14 Paesi del Mondo: Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria. L’Infiorata di oggi, però, non è solo bellezza visiva: il paese si anima con un ricco programma di eventi che intreccia cultura, musica, spettacolo e gastronomia a iniziare dalle ore 5 con ‘Alba al Belvedere’, un momento spettacolare che celebra l’inizio della manifestazione tra panorami mozzafiato e primi raggi di sole.

Ma l’Infiorata è una tradizione che riguarda anche altri paesi marchigiani, come Castelraimondo, Caldarola e Corridonia nel maceratese. In particolare a Castelraimondo i tappeti floreali saranno visibili lungo corso Italia e resteranno in esposizione fino a domani sera. In piazza della Repubblica, alle 21 va in scena ’Lucio Battisti Emozioni...!’ con Cesare Bocci e poi alle 22, in piazza Dante, tributo agli 883 con lo spettacolo ’883 Volte Max’. Domani sera la conclusione con il Premio Ravera.