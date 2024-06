Tra i monti e i musei. I tesori sono intorno a noi

Un’estate fatta di tante cose, mille immagini, istantanee dei momenti che riusciamo a ritagliare per noi. Come le bellissime passeggiate sui Monti Sibillini organizzate dal Parco che dopo la Faggeta del Farno propone domenica un tour a Montemarco, sui luoghi della Sibilla (gratis, con prenotazione obbligatoria al 353 4670529) da fare a piedi o in bici. Un progetto fortemente voluto dalle Marche.

Oggi invece si chiude ’Classis Fabbrica delle arti’ la ’chiamata alle arti’ messa in campo da Cristina Muti e rivolta ai giovani talenti, per la scoperta e riscoperta dei linguaggi della nostra epoca. Dalle 10 alle 20 a Classis Ravenna pittori, mosaicisti, performer e musicisti si darrano il cambio, fino al concerto conclusivo con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Marco Angius (su prenotazione) . L’obiettivo è coinvolgere i giovani alla partecipazione e alla presentazione dei loro lavori.