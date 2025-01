Tre giorni di eventi per passare il testimone ad Agrigento

Più di 100 appuntamenti in oltre 30 sedi; inaugurazioni, proiezioni, laboratori, mostre, concerti e spettacoli. "Pesaro si prepara alla tre giorni di festa di ‘Coltiva la Capitale’, da venerdì a domenica, per celebrare il passaggio di consegne ad Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025 e per ringraziare tutti dell’anno straordinario di Pesaro 2024". Così il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Daniele Vimini annunciano il weekend di ’congedo’ del prestigioso titolo di Capitale della Cultura.

Gli eventi clou saranno all’Auditorium Scavolini sabato alle 15 e alla Biosfera con i concerti di Stefano Ligi alle 19 e di Raffy e la sua band XXEnergy alle 21,30. Domenica invece proiezione del documentario sulla senatrice Liliana Segre (ore 18 allo Sperimentale) insieme a Rondine Cittadella della Pace. "È stato un anno straordinario –tira le fila il sindaco –, intensissimo, bello. I risultati ottenuti da Pesaro e dal territorio sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto decine di migliaia di persone che hanno deciso di visitare per la prima volta il nostro territorio. Soprattutto – sottolinea – abbiamo avuto un +30% di presenze fuori stagione. Numeri e risultati che dobbiamo capitalizzare per il 2025 e per gli anni a venire. Per farlo continueremo a investire su cultura e turismo, settori e strategie che devono andare di pari passo". E ancora: "Entro qualche settimana saremo in grado di promuovere i grandi eventi del 2025 che si sommeranno a quelli, spesso considerati minori, realizzati dalle realtà del territorio: tesori preziosissimi che ci hanno permesso ottenere il riconoscimento di Pesaro 2024". E già lancia il prossimo, ambizioso obiettivo, la candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale europea della Cultura 2033.