Ttg Travel Experience, a caccia delle nuove tendenze del turismo

Tutta la Veritas sul turismo. Il tema portante della 61esima edizione di Ttg Travel Experience – che si svolgerà da oggi a venerdì in concomitanza con InOut tra i padiglioni della fiera di Rimini – è proprio questo: la verità, dati alla mano, da cui partire per delineare strategie future e costruire modelli alternativi. Dalla Riviera arriva un vero e proprio monito per il settore turistico, che oggi più che mai ha l’esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili.

Saranno oltre 200 gli eventi organizzati nelle nove arene della fiera con più di 250 voci autorevoli del settore "che per tre giorni – anticipa Gloria Armiri, a capo della divisione ‘travel & tourism’ di Ieg, la società che organizza la rassegna – affronteranno i temi attuali che attraversano tutta l’industria turistica, dalle nuove tendenze dell’ospitalità alla leadership femminile nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, dalle neuroscienze per il settore fino all’impatto del cambiamento climatico sul turismo". Tra gli obiettivi principali, quello di offrire l’opportunità di intercettare i nuovi trend, esplorare format turistici alternativi e fornire ai professionisti strumenti, idee e occasioni di confronto per ampliare il proprio business. Grazie all’analisi condotta dall’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, in anteprima saranno presentati in fiera i dati sul mercato dei viaggi nel 2024, suddivisi secondo diversi ambiti: ospitalità, mobilità, turismo organizzato ed esperienze outdoor.

L’inaugurazione di Ttg è in programma oggi alle 12 nella main arena della fiera di Rimini: tra gli ospiti il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

g. c.