Tutte le stelle del grande schermo. Con ’Ciné’ si srotola il red carpet

Svelati ieri a Roma i nomi degli attori e dei registi che dal 29 giugno al 5 luglio a Riccione, animeranno il red carpet della tredicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema. Tra i tanti Marco Bellocchio, Vinicio Marchioni, Michele Riondino, Pilar Fogliati, Celeste Dalla Porta e, ancora, Michele Placido, Diego Abatantuono, Barbara Ronchi, Edoardo Leo, Chiara Francini e Riccardo Scamarcio.

Tantissimi gli appuntamenti previsti tra il palacongressi, cuore dell’evento festivaliero prodotto da Cineventi, e piazzale Ceccarini, che ogni sera con Ciné in Città si trasformerà in arena con proiezioni, talk e ospiti di primo piano.

E proprio qui sabato 29 verrà celebrato il decennale di Emilia-Romagna Film Commission, che vedrà anche la proiezione del film ‘50 km all’ora’, surreale road movie a bordo di un Ciao e di un Califfone, girato in regione, diretto ed interpretato da Fabio De Luigi con Stefano Accorsi. Il 4 luglio invece si terrà la cerimonia dell’importante Premio Anica 80, istituito per l’ottantesimo anniversario della sua fondazione.

Saranno premiati due talenti al loro esordio dietro la macchina da presa: Michele Riondino con ’Palazzina Laf’ e Pilar Fogliati con ’Romantiche’. Nell’ambito delle serate di Ciné in Città verranno assegnati gli Hot Corn Awards ad altri personaggi. Ogni serata avrà un protagonista che presenterà un film scelto tra i più rappresentativi della sua carriera e incontrerà il pubblico in un talk moderato dal direttore del magazine Hot Corn, Andrea Morandi. I premi andranno ad Anna Pavignano, storica sceneggiatrice di Massimo Troisi che riceverà l’Hot Corn Award Stories (il primo luglio), a Marco Bellocchio con l’Hot Corn Award Legend (martedì 2) e a Vinicio Marchioni con l’Hot Corn Award Rock (mercoledì 3).

Dal 2 al 5 luglio il programma riservato agli addetti ai lavori accenderà i riflettori al palacongressi. Tante le convention con ospiti che presenteranno le prime immagini dei loro prossimi film. Attesi, il 3 luglio, per la 01 Distribution Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti per ’Eterno visionario’ e Gabriele Muccino per ’Fino alla fine’, mentre la Piper Film porterà in sala Celeste Dalla Porta, protagonista del film di Paolo Sorrentino ’Parthenope’. Giovedì 4 Medusa Film accoglierà Diego Abatantuono e il regista Gianni De Blasi con ’L’ultima settimana di settembre’, Francesco Costabile con i protagonisti del suo film ’Familia’, Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Riccardo Scamarcio per ’Muori di lei’, diretto da Stefano Sardo; oltre che i registi di ’Ricomincio da Taaac’, con i protagonisti Germano Lanzoni, Leonardo Uslengo, Paolo Calabrese e Maurizio Bousso. Sempre il 4, la Vision Distribution ospiterà Edoardo Leo con il suo ’Non sono quello che sono’, una rilettura dell’Otello shakeseariano ambientata nella malavita romana, nonché Giampaolo Morelli per ’L’amore e altre seghe mentali’, commedia che lo vede regista e protagonista con Maria Chiara Giannetta. Presenti pure i fratelli D’Innocenzo con ’Dostoevskij’, la loro prima serie presentata al Festival di Berlino, al cinema dall’11 al 17 luglio. Non è tutto. Per la convention di I Wonder Pictures, venerdì 5, sarà presente Chiara Francini, produttrice e protagonista di ’Coppia aperta quasi spalancata’, diretto da Federica Di Giacomo.