Tutti pronti al Festival delle serie. Da Amendola a Spacey, ecco le star

I riflettori sono tutti puntati sulla Riviera, dove da oggi, tra Rimini e Riccione, va in scena l’Italian Global Series Festival. Il sipario si alzerà questa sera alla Corte degli Agostiniani di Rimini, con una conversazione tra Claudio Amendola, Ricky Memphis e l’intero cast de ‘I Cesaroni’. Si parlerà del ritorno della serie tv giunta alla settima stagione. Subito dopo, debutterà in anteprima mondiale ‘Hype’, la nuova produzione Rai Fiction ambientata nel mondo della musica giovanile, impreziosita da un cameo del rapper Ernia. Domani invece, il festival si sposterà al cinema Fulgor dalle 11. Qui il pubblico potrà incontrare i protagonisti di ben tre serie tv: I Cesaroni, Hype e Maria: The Unknown Callas. Quest’ultima in proiezione serale alla Corte degli Agostiniani. Alle 19, a Villa Franceschi di Riccione, si inaugurerà la mostra dedicata alla fiction della Rai, ‘Il Paradiso delle Signore’, con 25 abiti e la presenza del cast per il taglio del nastro. Ma la formula diffusa per i luoghi simbolo della Riviera andrà a toccare anche il Teatro Galli, che lunedì ospiterà il red carpet nonché il momento clou del festival con la cerimonia degli Excellence Awards. Tra i premiati un carosello di star del cinema mondiale, compreso l’attore hollywoodiano Kevin Spacey, poi Elena Sofia Ricci, Evangeline Lilly, Adjoa Andoh, Özge Gürel e Jaqueline Fernandez. Riconoscimenti andranno anche a Luigi Lo Cascio, Matteo Oscar Giuggioli, Massimiliano Gallo e Silvia D’Amico. Alle 21, infine, è previsto l’omaggio a David Lynch con la proiezione del pilot Northwest Passage di Twin Peaks, di nuovo alla corte degli Agostiniani.

La kermesse proseguirà dunque con altri appuntamenti a partire dal mezzogiorno di martedì quando la Sala Concordia di Riccione ospiterà la presentazione delle giurie, a cui seguirà la prima masterclass con Mark Gatiss (co-creatore della serie Sherlock). Alle 16 l’inizio della serie di eventi denominata Masters of storytelling con Marco Bellocchio e Alberto Barbera. Al Cinepalace inizieranno le proiezioni delle serie in concorso, tra cui The assassin, The Best Years e The Outlaws. Alle 17, spazio all’Italian Showcase con Cuori e alla nuova produzione di Sandokan, con Alessandro Preziosi e Can Yaman. Il mercoledì sarà ricco di incontri con i cast di alcune delle serie più attese tra cui Estranei, Bookish, The Puzzle Lady e Von Fock. Nel corso della mattinata ‘Masters of storytelling’ con Michele Placido e Giulio Base. Grande attesa anche per l’incontro tra Kevin Spacey e il pubblico alle 14, nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione. In serata, appuntamento all’Arena Ceccarini con il cast di Mare Fuori, seguito dall’anteprima di Ironheart, nuova serie Marvel. Altre proiezioni si terranno quindi giovedì al Cinepalace con focus su Drama, Limited Series, Comedy e Nordic Focus e alle 16 la masterclass con lo sceneggiatore Steven Moffat. Venerdì mattina protagoniste Luisa Ranieri e Laura Delli Colli e nel pomeriggio un evento speciale per celebrare la serie Il Camorrista di Giuseppe Tornatore. Gran finale alle 21 all’Arena Ceccarini con l’anteprima della terza stagione di Squid Game, la serie coreana divenuta fenomeno mondiale e più vista su Netflix. Una lunga maratona che si concluderà sabato con la premiazione e, in serata, la consegna degli Excellence Awards a Carlo Verdone e Dean Norris.

Riccardo Bianchini