Tutto l’amore di Viola Valentino: "Con il pubblico scambio emozioni"

"Il pubblico ancora mi vuole sul palco. E io voglio salirci. Perché si tratta di uno scambio di sentimenti, di amore, di simpatia e di gradimento". Viola Valentino ha 75 anni. Con la canzone Comprami del 1979 ha fatto la storia della musica italiana. Un singolo che ancora viene sentito ogni giorno. Usato nelle pubblicità, cantando nei pride, scritto nei cartelloni delle manifestazioni ascoltato in cuffia da ogni generazione. Modella, attrice con Tomas Milian in Delitto sull’autostrada, oggi ogni giorno è ancora impegnata in giro per l’Italia. Concerti, proposte, collaborazioni. Lei c’è. "Con un ritmo ancora più incisivo e violento di una volta", ci scherza su. Vive a Catania, la settimana scorsa era a Cuneo sul palco, poi è passata per Roma. Insomma, la star non si ferma. E domani sera sarà a Gabicce Monte, in piazza Valbruna, per il festival Disco Diva, un appuntamento imperdibile in provincia di Pesaro, a due passi dalla Romagna.

Valentino, un tuffo nella Romagna di un tempo. Cosa le ricorda?

"È un po’ che mancavo in questa zona. Mi fa piacere tornarci, Gabicce mi piace. La Romagna, come tanti altri posti, mi ricorda tante cose belle, così come piccoli incidenti di percorso, come una macchina che si rompe o la voce che manca".

Come fa ancora ad avere questa carica di salire sul palco?

"Per me è una cosa piacevole che gli italiani mi vogliano bene. Mi hanno seguito e continuano a farlo. I miei sono concerti vincenti. Con il pubblico diventiamo amici, è uno scambio reciproco di sentimenti. Per chi mi ascolta io sono solo Viola".

Con Comprami ha segnato la storia di un Paese. A Bologna, le lavoratrici dell’azienda lingerie ’La Perla’ hanno protestato con la sua canzone. E poi le note ai pride e alle manifestazioni Lgbt.

"Mi fa piacere che ci sia ribellamento con Comprami. L’obiettivo è sempre stato quello di dire comprami con l’amore, non con il denaro. Ho sempre avuto tantissimo pubblico omosessuale, mi seguono da una vita. Ognuno ha la sua sessualità, credo nel libero amore e nelle scelte libere. Ma non c’è il marchio di Comprami per tutta la vita. Tutti cresciamo".

Parlando di amore, si è risposata da poco con un uomo molto più giovane.

"L’amore e il sentimento sono cose importanti. Con Francesco Mango ci vogliamo bene. Una persona molto interessante e intelligente. E poi, non ha mica 12 anni (ride, ndr)".