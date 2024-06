’UlisseFest’, il sogno del viaggio. Incontri, concerti e proiezioni

Cinquanta eventi in quattro giorni, tra incontri, concerti, dj-set, proiezioni e spettacoli, in compagnia di cento ospiti. Sono i numeri del settimo ‘UlisseFest’, la ‘festa del viaggio’ di Lonely Planet, organizzata dalla casa editrice Edt ad Ancona. Il tema è ‘Esplorando l’ignoto’. Dopo quella con Alessandro D’Avenia, ci saranno due anteprime: il 2 luglio alla Mole Vanvitelliana Peppe Servillo ricorderà Tiziano Terzani con un reading ispirato al libro ‘Un indovino mi disse’. Il giorno dopo al Lazzabaretto si potranno vedere tre proiezioni del ‘Banff Mountain Film Festival’, attraverso le quali viaggiare fra Stati Uniti, Norvegia e Asia Centrale.

‘UlisseFest’ apre ufficialmente giovedì 4, giornata in cui spicca il concerto del quintetto jazz guidato da Andrea Pagani (voce Giulio Todrani) ‘The Sound of Switzerland’ (piazza del Papa, ore 19.30). Venerdì 5 (ore 21.30), nel nuovo spazio dell’Arena sul mare allestito al Porto antico, concerto di Vasco Brondi ‘Un segno di vita’, al quale seguirà ‘Super Taranta’, con gli artisti più amati della musica del Salento. Tra gli eventi di giovedì spicca l’incontro con Gianluca Gotto (ore 20.30 in piazza del Papa), scrittore e grande viaggiatore, il quale dialogherà con Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet e del festival. Giornata clou sarà sabato 6. Fari puntati sul Porto antico, dove sono previsti il concerto di Malika Ayane (ore 21.30) e il dj-set di Skin, leader degli Skunk Anansie (ore 22.30). In precedenza (ore 19) al Teatro delle Muse Umberto Galimberti interverrà sul tema ‘L’etica del viandante’. Domenica comicità e arguzia applicate al viaggio caratterizzeranno l’intervento di Giobbe Covatta e Paola Catella, co-autrice del libro ‘Il commosso viaggiatore’, alle 18.30 in piazza del Papa. Stessa sede per Dario Vergassola, che alle 20.30 racconterà la sua Liguria, ‘Terra di mugugni e bellezza’. Alla Mole (ore 19.30) il giornalista e scrittore Federico Rampini spazierà tra Africa, Stati Uniti e mondo arabo. Di nuovo in piazza del Papa (ore 21.30) il viaggio accosterà la poesia con il reading dell’attrice Valeria Solarino, accompagnata dal pianista Giovanni Caccamo.

Il festival, che prevede anche workshop, laboratori, street food e visite guidate (programma su https://ulissefest.it/), è anche un’occasione unica per il rilancio turistico di Ancona, come sottolineato dagli assessori Berardinelli e Eliantonio.