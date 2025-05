UlisseFest, stupore del mondo

‘E ancora mi stupisco’. Sembra il verso di una poesia, ma in realtà è il tema dell’ottavo ‘UlisseFest. La festa del viaggio di Lonely Planet’, che dal 4 al 6 luglio trasformerà Ancona in un grande palco per incontri, concerti e spettacoli animati da oltre cento ospiti. In tempi di stupori ‘virtuali’, tra metaverso e A.I., l’evento celebra la capacità di meravigliarsi di fronte alla bellezza del mondo, da scoprire attraverso esperienze concrete come il viaggio: un’intensa esperienza personale fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di essere. "Vogliamo celebrare lo stupore che il viaggio è capace di suscitare, offrendo al pubblico un’esperienza capace di lasciare un segno e aprire uno sguardo curioso sul mondo", spiega il direttore artistico Angelo Pittro.

Il festival avrà due anteprime: ‘Passione’ di Maurizio de Giovanni, un itinerario nella storia della canzone napoletana (il 13 giugno alla Mole), e ‘Come è profondo il mare’ di Edoardo Prati, riflessione sull’identità e il desiderio di conoscersi (il 26 alle Muse). C’è poi la serata del 3 luglio, alla Mole, con il vernissage della mostra fotografica ‘Isole di Tahiti: l’anima primordiale’, l’incontro con Vittorio Lingiardi, psicanalista che percorrerà ‘paesaggi esterni e interni’, tra scienza e poesia, e il party a base di musica intesa come ‘pratica catartica’, in un mix di ‘elettronica percussiva e psichedelia estatica’.

La musica sarà grande protagonista all’Arena del Porto antico, dove il 4 luglio arriveranno i Coma Cose, duo che ha fatto del viaggio (fisico, emotivo e artistico) una costante. Il giorno dopo spazio a ‘Musicae Loci’, progetto di Max Gazzè (foto a sinistra) e dell’Orchestra Popolare del Saltarello che mescola strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti per dar vita a un’esperienza collettiva che è un vero invito al viaggio. Il 6 in piazza del Papa omaggio alla baronessa Pannonica de Koenigswarter, mecenate di artisti come Monk, in compagnia di Valerio Corzani (voce narrante), Giorgio Li Calzi (tromba) e Andrea Daddi, che animerà le Polaroid di ‘Nica’.

Tra gli ospiti più attesi c’è Vincenzo Schettini (foto a destra), ‘il prof più amato del web’, che il 6 all’Arena sul Mare stupirà con un viaggio sorprendente: quello nella fisica, ‘linguaggio segreto’ che spiega il mondo, la natura e perfino noi stessi. La lista dei relatori illustri è lunga: oltre a Maurizio de Giovanni e Edoardo Prati, Daniel Lumera, il grande scrittore Jan Brokken, che racconterà ‘la luce unica dell’Olanda’, Vittorio Lingiardi, Chiara Barzini, con la sua riflessione sull’ecologia e sull’importanza di un bene primario come l’acqua, Matteo Bordone, autore del podcast ‘Viaggio a Tokyo’, Marco Maisano, Doris Zaccone. E Andrea Lanfri, il primo pluriamputato al mondo a salire in autonomia sull’Everest. Il festival è ideato e organizzato dalla casa editrice Edt. Tra i media partner anche Il Resto del Carlino.

Raimondo Montesi