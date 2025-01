Un ’Ballerino’ per il meglio della musica

È un catalogo dal vivo della più originale nuova musica italiana, la lista delle nomination emerse dalla prima fase di ’CIAO Rassegna Lucio Dalla’, l’iniziativa voluta dalla Fondazione che prende il nome del grande cantautore bolognese scomparso nel 2012, istituzione nata per preservarne lo straordinario lascito artistico e, soprattutto, per divulgarlo verso le giovani generazioni.

In attesa dell’appuntamento del 4 marzo, data dell’anniversario della sua nascita, che si terrà all’Arena del Sole di Bologna, con la conduzione di Drusilla Foer, quando saliranno sul palco i talenti scelti dalla cinquine risultate dalla votazioni appena concluse, scopriamo chi sono i possibili finalisti, divisi, come ogni anno, in categorie e selezionati da una giuria di addetti ai lavori. Qualità, coerenza, riconoscibilità e capacità di innovare nell’ambito della musica leggera italiana sono i criteri di selezione adottati.

Questa la lista. Migliore artista: Angelina Mango, Emma Nolde, Lamante, Lucio Corsi, Paolo Benvegnù. Migliore canzone: Achille Lauro, Amore disperato; Brunori Sas, Il morso di Tyson; Cesare Cremonini, Ora che non ho più te; Coca Puma, Notte; Gazzelle, Tutto qui; Vasco Brondi, Un segno di vita. Miglior producer/talent scout: Dardust, Jacopo Incani (Iosonouncane), Michelangelo, Okgiorgio, Riccardo Sinigaglia. Migliore colonna sonora: Colapesce per Iddu, Iosonouncane con Berlinguer La Grande Ambizione, Margherita Vicario per Gloria!, Raiz con Rosa e Valerio Piccolo per E si’ arrivata pure tu. Progetto: Nessun dorma: Un concerto per la Palestina, Officina Pasolini, Parole liberate volume 2, Per la pace: Live contro le guerre. Una, Nessuna, Centomila.

Per ognuna delle cinquine, verrà individuato un vincitore (sulla base delle preferenze di un gruppo di circa 150 giornalisti e operatori culturali), al quale, nel corso della serata del 4 marzo, verrà assegnato il premio Ballerino Dalla 2025, statuetta realizzata sulla base di un disegno Mauro Balletti e ispirata al testo del brano ’Balla balla ballerino’, uno dei più celebri dello straordinario repertorio del cantautore. Il riconoscimento a un impegno a considerare la musica pop, uno strumento capace al tempo stesso di intrattenere e di leggere le trasformazioni sociali. Proprio come Lucio Dalla ha sempre fatto nella sua carriera. Durante la serata QN il Resto del Carlino premierà con il Ballerino Dalla uno scrittore o una scrittrice del panorama contemporaneo.

Sul palco dell’Arena del Sole, si esibiranno anche i due giovani vincitori del ’CIAO Contest, La musica di domani’, che cerca e valorizza i nomi futuri della scena nazionale nelle due sezioni, artista e producer. Oltre 600 le candidature arrivate, ristrette dalla direzione artistica a 20, tra le quali una giuria di qualità individuerà i finalisti. Il 5 marzo poi i protagonisti della Rassegna saranno ospiti della Casa di Lucio per un’esperienza a porte chiuse. ’CIAO Rassegna Lucio Dalla’ è ideata da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzata grazie al main sponsor Banca di Bologna mentre QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) è media partner dell’iniziativa.