Un ’biglietto’ all’amica Murgia. A Rimini libri, film e videogame

Il primo ’biglietto’ sarà all’amica che non c’è più, Michela Murgia. "Quando lanciammo la prima edizione, quattro anni fa – ricorda lo scrittore riminese Marco Missiroli – Michela mi telefonò e mi disse: Marco, che roba bella che avete fatto". Si aprirà martedì con l’omaggio alla scrittrice, scomparsa un anno fa, la quarta edizione di Biglietti agli amici, il festival letterario di Rimini ideato da Missiroli. Nella piazza sull’Acqua, affacciata sul ponte di Tiberio, saranno (a partire dalle 20) gli scrittori Sandro Veronesi, Teresa Ciabatti e lo stesso Missiroli a ricordare la Murgia. A seguire l’incontro con Nicolò Ammaniti, che si racconterà parlando di letteratura, cinema e, videogames con Chiara Barzini. La prima serata terminerà con il regista Matteo Garrone (foto). Tanti nomi anche nelle altre serate. Il 26 protagonisti gli autori Annalena Benini (direttrice del salone del libro di Torino) e Francesco Piccolo, Laura Paolucci, produttrice di Fandango, per il tributo alla poetessa Patrizia Cavalli, poi la cantante Margherita Vicario e Racconto di una belva, l’incontro di Francesca Fagnani (conduttrice di Belve) con il premio Strega Nicola Lagioia e la scrittrice Irene Graziosi. Il 27 il festival si chiuderà con lo scienziato Stefano Mancuso, Luca Bizzarri e il concerto di The Oze, al secolo Tom Neale.

Un’edizione che guarda ai giovani e scava nell’attualità...

"Biglietti agli amici guarda al futuro – dice Missiroli – tenendo sempre insieme passato e presente. I giovani sono parte fondamentale di questo ponte, che attraversa un’epoca così difficile e complessa. Guardiamo alla politica dei sentimenti e di quegli adattamenti a cui siamo chiamati tutti noi, per cercare di vivere un futuro migliore. E la cultura è un futuro migliore".

Il festival si apre col tributo a Michela Murgia, che lei ha conosciuto bene.

"Abbiamo cercato di assorbire, con questa edizione, una parte dell’eredità lasciataci da Michela: quella dell’istinto libero. Per lei l’istinto libero non era soltanto procedere nel rispetto della libertà del singolo e di quella collettiva, ma anche una forma, diciamo così, di ’fuoripista’. Sapeva mettere insieme cose apparentemente disconnesse tra loro, ma che poi allo sguardo più attento erano capaci di mostrare una solidarietà e un’umanità organica".

Martedì lei intervisterà Garrone: come l’ha convinto a tornare a Rimini?

"Per me è un pilastro. Garrone è tra quelli che mi hanno ispirato di più. Ha una tradizione che viene dalla pittura, e uno sguardo che sa mischiare la parte più pura e quella più ambigua di ciascuno di noi... E noi non potevamo non provare a invitarlo a Biglietti agli amici. Abbiamo avuto una lunga conversazione e sono riuscito ad averlo tra i nostri ospiti. Non vedo l’ora di intervistarlo, sul cinema e su molto altro".

Il regista di Gomorra e Io capitano nella città di Fellini.

"Garrone e Rimini, l’ho pensato fin da subito, formano insieme un bel connubio, e non solo per quanto riguarda la magia del cinema. A legarli insieme è la magia della sensibilità".

Di uno dei suoi romanzi, Fedeltà, è stata tratta una serie tv. E altri due, Atti osceni in luogo privato e Avere tutto, diventeranno dei film. La sua strada di scrittore e quella del cinema si incrociano sempre più spesso: la vedremo prima o poi nelle vesti di sceneggiatore?

"Per ora mi sono sempre tenuto lontano dalla sceneggiatura perché ho paura che rovini la parte più letteraria della mia scrittura. Ma ho sempre guardato moltissimo al cinema. La mia formazione viene più dai film che dai romanzi, mi trovo spesso a scrivere per immagini. Per ora ho solo prestato i miei romanzi al cinema... In futuro non escludo nulla". Nemmeno il suo primo ciak da regista.