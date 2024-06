Un festival Oltre con gli Ex-Otago e Massimo Pericolo

Ci sono anche gli Ex-Otago a Bologna per Oltre Festival, la preview di Sequoie e Bonsai Garden, al parco delle Caserme Rosse. La band, in tour con Auguri, presenta l’ultimo album, delicatissimo, che intreccia intimi racconti di relazioni e avventure umane in cui riconoscersi. "Abbiamo voglia di divertirci, di planare sopra le città, incontrare la gente che viene a vederci– spiegano–. Il nostro è un concerto amoroso, dove, come in una relazione, si crea uno scambio col pubblico che, a volte, canta al posto nostro, chiacchiera con noi, si mischia a noi". Tanti gli ospiti di stasera a Bologna, fra cui Massimo Pericolo ed Eugenio in via di Gioia.