Un firmamento di stelle. Ecco Hollywood in Riviera

Improvvisamente lo scenario è cambiato: non più la Riviera di Rimini e Riccione ma Hollywood, con il suo red carpet e una sfilata di stelle. L’Italian global Series Festial sta infatti portando sulle nostre spiagge le star più luminose: l’avvio è stato con il cast praticamente completo della nuova stagione de ’I Cesaroni’, mentre è stata presentata in anteprima internazionale la serie ’Von Kock’. Impossibile non citare la presenza di Kevin Spacey e di Can Yaman, che interpreterà il nuovo Sandokan e ha mandato in lacrime le sue fan. Ma anche il programma di oggi è fitto di incontri con in primo piano il conferimento del Nastro d’Argento Grandi Serie al regista Bille August, e la presentazione del Nordic Focus, la sezione interamente dedicata alla serialità nord europea. In serata anche presentazione della seconda stagione di ’Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget’, serie comedy targata The Jackal.