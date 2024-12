Un Natale in 3D per le feste

Non manca nulla, neppure Babbo Natale in versione ologramma, con cui si potrà interagire. Barberino Oultlet quest’anno per il periodo natalizio si trasforma in una vera festa per gli occhi, da vivere con tutta la famiglia. Ad accogliere i visitatori ci sarà un grande albero alto dodici metri, installazioni che riproducono candy stick, gift box, renne luminose e giganti si uniscono ai led bianchi e caldi che brillano nelle strade e sui ponti, creando sorprendenti scenografie dorate. Nello ’Spazio Eventi’ del Centro, un’area al chiuso e riscaldata, andrà poi in scena la spettacolare mostra ’Xmas 3D- Il Natale che non ti aspetti’: un’experience interattiva e immersiva che porterà i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo e nei luoghi iconici del Natale, curata in esclusiva da Medartec, in cui i valori della tradizione incontrano la magia della realtà aumentata. E naturalmente, si potrà aiutare Babbo Natale a preparare i pacchi dono.