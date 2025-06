Un ’Nuovo Cinema’ a Pesaro. Apre Luchetti, focus su Amelio

Da oggi al 21 giugno, Pesaro ospita la 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, punto di riferimento per il cinema d’autore e non solo. Diretto da Pedro Armocida, il festival si conferma tra gli appuntamenti estivi più interessanti, anche per chi sceglie la riviera marchigiana per una vacanza con incursioni nella cultura. L’apertura di questa sera in Piazza del Popolo (ore 21.30) è affidata a La scuola di Daniele Luchetti, che torna trent’anni dopo l’uscita. Un film ancora vivo, tra commedia e riflessione sociale, con l’autore presente sul palco per incontrare il pubblico.

Attesa domani per Il primo figlio, esordio alla regia di Mara Fondacaro, ambientato in una villa sospesa tra i boschi e i ricordi, con atmosfere da thriller psicologico. Non solo film in sala. La sezione Cinema in spiaggia, propone classici di grandi autori protagonisti delle edizioni passate: Monicelli, Risi, Scola, Comencini, Bellocchio, proiettati rigorosamente in 35mm, da vivere a piedi nudi sulla sabbia. Tra le novità di quest’anno, la sezione dedicata alla video-danza, in collaborazione con Hangartfest, è ospitata nella rinnovata Chiesa della Maddalena con autori da tutta Europa. Alla Pescheria, spazio invece per il Circus Festival e agli spettacoli pensati per i più piccoli, ideali per chi viaggia in famiglia. Il cuore cinefilo si conferma il centralissimo Teatro Sperimentale. In programma proiezioni e incontri d’autore con focus sul cinema di guerra, il cortometraggio d’animazione e le sperimentazioni.

L’evento speciale di questa edizione sarà la retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, realizzata insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il regista chiuderà sabato prossimo il festival in piazza con la presentazione del suo ultimo lavoro, America. Accanto alla vocazione cinematografica, Pesaro ribadisce la propria identità musicale. Le note attraversano il festival: venerdì 20, in piazza, il Conservatorio Rossini propone un concerto orchestrale dedicato alle grandi voci femminili del jazz, mentre la Maddalena, ogni sera, ospita una rassegna incentrata sulla storia del rock italiano. Da non perdere, lunedì 16, La leggenda di Zagor, documentario dedicato a Mirko Bertuccioli, indimenticabile voce dei Camillas, in un racconto collettivo sulla scena indipendente locale. Attenzione anche alla sostenibilità: borracce per ospiti e staff, isole ecologiche nei luoghi delle proiezioni, riduzione dei rifiuti. Dopo l’anno da Capitale della Cultura, la città di Rossini continua a intrecciare un’offerta basata su arte, territorio e comunità, con un festival che parla a cinefili, famiglie e vacanzieri. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Programma completo su pesarofilmfest.it.