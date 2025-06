Un pieno di emozioni sulla ’Ferraglia’

Guidelli

Sto giro, facciamo il quinto grado alle emozioni. Quelle in parete. Per arrampicatori classici. Perché a passo lento si può incedere anche su calcare massiccio, con scarpette da ballo su roccia, cordame, imbrago, rinvii e tutto quello che pencola dal busto. Quindi, se per caso passate in un bar e leggete queste poche righe, segnatevi quest’appunto: via ’Ferraglia’, balza della Palirosa, Monte Nerone, provincia di Pesaro e Urbino. Poco dopo Piobbico, infilate il sentieruccolo per le porte di Rio Vitoschio che parte dalla strada Apecchiese e poi, guadando il torrente, antipasto alla ’figata’ successiva, seguite un ulteriore viottolo boscoso che fiancheggia la balza (della Palirosa). Incontrerete le targhette di varie vie e quindi la vostra, ’Ferraglia’. Tre tiri, di cui il primo su verticale tosta, in quinto grado, con complicato passaggio su rampa. Il resto è un’agevole arrampicata, con ultimo tiro in uscita sulla cresta (esposta) della balza e mirabile visione sulla valle, placida e accarezzata dal ruscello che russa e scava il calcare massiccio. Per tornare all’auto, ridiscendete la balza sul versante opposto, fino all’Apecchiese.