Un settembre per prolungare la voglia d’estate

Pierucci

È settembre ma non disperiamo. E sospesi tra vacanza e inizi possiamo ancora goderci momenti estivi. Anche con mostre sulla moda. Sabato inaugura quella dedicata all’architetto della moda, Gianfranco Ferré. Il suo archivio vive alla grande come sarà immortale il suo capo chiave, la camicia bianca strutturata in infiniti modi. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 ottobre a Palazzo Malinverni a Legnano, sua città natale. Ferré è stato anche il primo direttore creativo straniero di Dior, riaccendendo mille luci sulla blasonata maison parigina.

Ogni estate è immancabile un nuovo episodio delle detective del Giambellino, e allora anche se è già uscito un nuovo titolo, ecco ‘Il valzer dei traditori’ (Sonzogno) di Rosa Terruzzi.

La voglia di mare, per molti (me compreso), non finisce e questo è uno dei mesi più belli per viverlo. Con i suoi colori e i suoi profumi. E allora possiamo prolungarla con una fragranza che però, vi avverto, ci trasporta con il calore salmastro verso l’inverno. Minerale, legnosa e acquatica che si apre con note marine, sale e dell’agar. Con alghe, note balsamiche e pepe.