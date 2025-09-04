Un tuffo nel fascino british. È il ’Modcast Rivierabeat’

La Riviera si tuffa nella cultura british con il ’Modcast goes Rivierabeat’. Da domani fino a lunedì, tra Cattolica e Gabicce, andrà in scena il ’Modcast goes Rivierabeat’, il festival che porta sulla Riviera l’essenza della cultura Mod: musica, raduni di scooter d’epoca, lifestyle e mercatini a tema.

Si parte domani alle 13 al Lamparino di Cattolica con una maratona musicale fino alle 19; dalle 22, poi, spazio alla festa sulla spiaggia con il beach party. In contemporanea, dall’altra parte del porto, a Gabicce, la musica si accenderà dalle 18 con mostre di poster, esposizioni del designer Gianni Rossi e l’esposizione delle storiche Lambrette in piazza Matteotti. Sabato si torna al Lamparino con un altro pomeriggio di grande musica Mod dalle 13 alle 19.

A Gabicce invece la giornata si aprirà alle 11 con una sessione di yoga in riva al mare, seguita alle 12 dalla tradizionale ’scooterata’ fino a piazza Valbruna (Gabicce Monte). Durante tutta la giornata resteranno aperti mercatini e mostre. In serata, il protagonista sarà il Bikini di Cattolica, con cena al tramonto dalle 19, lo show di Lenny Beige e la grande festa clou del Modcast. Domenica si ricomincia alle 11 con un’altra lezione di yoga a Gabicce, mentre in contemporanea proseguiranno mostre e maratone musicali fino a sera. L’evento centrale della giornata sarà il boat party, in partenza alle 15 dal molo, lato Gabicce. A Cattolica, dalle 13 alle 19, nuova musica al Lamparino, seguita dall’aperitivo in piazza Tramonto e dallo spettacolo di Trevor Laird. Lunedì gran finale: la giornata si aprirà ancora con la musica al Lamparino, per poi spostarsi a Gabicce con il ’Modcast Closing Party’, che farà ballare tutti sulle note dei brani che hanno fatto la storia della cultura Mod. f. t.