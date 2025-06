Una clinica per ’curare’ le pellicole

Apicella

Pensate alle musiche di Ennio Morricone, a quella di ’C’era una volta in America’. Immaginate Noodles-De Niro, che ritorna a New York. Ma allo spioncino non c’è Deborah che danza su quelle note, si intravede solo la sua sagoma. E vi ricordate ’Roma città aperta’, con una delle sequenze più struggenti della storia del cinema? Se quella scena, in cui Anna Magnani viene fucilata mentre rincorre il suo uomo, fosse interrotta da una lacerazione sulla pellicola? Ecco, pensate alla magia del cinema che si spezza per un graffio o che si interrompe per una nuvola di polvere. Esiste un luogo a Bologna, in cui le pellicole antiche e rovinate tornano a splendere, è il laboratorio L’Immagine Ritrovata. E dal 21 al 29 giugno, arriverà in città il Cinema Ritrovato, festival dedicato ai capolavori cinematografici restaurati e "ritrovati". Dai classici intramontabili alle perle nascoste. In tutto 454 proiezioni in sette sale e due spazi all’aperto: il cinema sotto le stelle di piazza Maggiore e piazzetta Pasolini, sede delle proiezioni con lanterna a carbone. Una magia. Il paradiso dei cinefili tout court.