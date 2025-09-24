Una ’Familia’ agli Oscar. Sorpresa Costabile:: "Il mio film politico"

Ieri il telefono non smetteva di suonare e forse non è stato facile sentirsi tra le stelle e le nuvole, non c’è stato il tempo. Francesco Costabile, 44 anni, origini cosentine e una vita bolognese da quando arrivò sotto le Due Torri per studiare al Dams, ha ricevuto la notizia che il suo secondo film, Familia, è stato scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli con autori come Ozpetek, Salvatores, Rosi, e nella riunione del comitato di selezione – composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli – che si è svolta ieri all’Anica.

Tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così, racconta la storia di Luigi Celeste, un ragazzo che vive con la madre e il fratello e che deve affrontare il ritorno a casa di Franco, padre e marito allontanato per le continue violenze: finirà per ucciderlo e venire condannato a nove anni di prigione. Costabile, regista e insegnante del corso di grafica e comunicazione all’Istituto Aldini Valeriani, ha voluto affrontare il tema della violenza di genere dal punto di vista delle vittime. Che per difendersi diventano “carnefici“.

Il film, secondo titolo di una trilogia iniziata nel 2022 con Una femmina (e intanto il regista sta già scrivendo la terza parte) ispirato al libro di Lirio Abbate Fimmine ribelli e presentato alla Berlinale, ha vinto a Venezia 2024 il premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile di Francesco Gheghi, un David (le candidatire lo scorso aprile erano state otto) e il Nastro d’argento al miglior attore non protagonista Francesco Di Leva. Nel cast, Barbara Ronchi e Tecla Insolia.

Costabile: come ha accolto la notizia della designazione all’Oscar del suo film? "Non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo telefonico".

Chi l’ha chiamata? "Mi hanno chiamato direttamente dalla commissione, Olivia Musini, Gabriele Muccino, la produttrice, ma davvero ribadisco che non ci credevo perché c’erano tanti altri film molto più solidi, con autori che hanno una carriera consolidata".

Perché crede che abbiano scelto Familia? "Credo sia davvero una scelta politica perché viviamo in un periodo storico in cui la violenza è sdoganata in tutte le sue forme, dalla Palestina all’Ucraina e fino all’America di Trump e quindi è importante portare negli Stati Uniti un film che indaga le origini della violenza in tutti i suoi aspetti, non solo quello della violenza di genere, ma proprio la violenza che la cultura macista patriarcale, l’autorità incarnano nella nostra società, perché si parla anche di neofascismo nel film. Credo che abbiano apprezzato e valorizzato la necessità di portare oggi un tema così nelle sale".

Una scelta politica forte. "Ma il cinema e tutta l’arte sono il riflesso della società e noi come artisti siamo persone coinvolte che fanno anche film politici, non ideologici, ovvero che parlano della nostra contemporaneità".

Il cinema è ancora un ambito che permette la libera espressione. "All’interno del cinema, che è parte dell’industria legata all’intrattenimento e ai soldi, e quindi all’economia, c’è ancora una resistenza fatta di autori e produttori che investono su storie marginali, storie di persone rimaste ai margini che noi cerchiamo di riscattare. Ho sempre creduto che fosse importante fare film personali che rischiassero, che avessero impatto sociale, politico".

Lei continua a insegnare, nonostante il suo cinema stia raccogliendo tanti successi. "Amo insegnare, è un modo per restare ancorato alla realtà, cerco di far convivere le due strade. Certo che adesso, dopo questa notizia, non so bene cosa succederà. Domani rivedrò i miei alunni, il preside l’ho già sentito, era felicissimo".