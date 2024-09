Una notte per il Paradiso perduto. L’amarcord per l’iconica discoteca

Il Paradiso perduto. Del locale sulla collina di Covignano a Rimini, che ha fatto sognare per mezzo secolo la Riviera non resta più nulla. Comprata all’asta nel 2018 da una società per un milione di euro, la storica discoteca è stata demolita: al suo posto sorgerà un centro per l’arte e la cultura, che ospiterà anche mostre e concerti.

Ma alcuni dei deejay che si sono esibiti nel tempio della notte all’epoca di Gianni Fabbri, indimenticato patron del Paradiso, da diversi anni girano i locali della Riviera con serate revival in ricordo dei bei tempi andati. Accadrà anche il 7 settembre al Lazy club, sulla spiaggia di Rivabella, con un nuovo appuntamento di quella che è stata ribattezzata la Paradiso reunion. Una serata, assicurano gli artefici dell’evento, dal sapore un po’ speciale. Sarà un evento organizzato per il ventesimo anniversario della morte di Gianni Fabbri (scomparso il 6 maggio 2004) e anche per fare beneficenza. "In questi anni, grazie alle serate ‘Paradiso reunion’, abbiamo già donato oltre 5 tonnellate e mezzo di prodotti alimentari a diverse associazioni e realtà del Riminese impegnate nel volontariato, tra cui la cooperativa La goccia e la comunità di Montetauro". Sabato al Lazy, durante la festa, ci saranno diverse postazioni "dove verranno raccolte le offerte fatte dal pubblico". Le donazioni si aggiungeranno "a quelle dei deejay e dagli artisti della serata".

All’evento del 7 settembre saranno presenti anche alcuni degli ex pr e collaboratori del Paradiso. Una serata amarcord, durante la quale verranno proiettate anche alcune foto storiche dei personaggi e delle feste che hanno animato il Paradiso. Sono le belle immagini scattate da Lorenzo Sette, venuto a mancare nel 2021 per Covid (aveva 78 anni). Sette è stato uno dei fotografi che più a lungo hanno collaborato con il Paradiso. E anche lui, in fondo, è stato un personaggio di quelle notti memorabili sulla collina di Covignano. La serata al Lazy club prenderà il via con la cena, in console si alterneranno alcuni dei deejay che hanno suonato al Paradiso come Gianni Morri, Max Padovani, Paolino Zanetti Michelino, Paolo Nhe. Con loro anche Javier Edoardo Maffei al sax e Davide Ruberto alla batteria.