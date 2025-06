Una Notte rosa senza... tramonto. Da Olly a Fedez fino al Liscio Parade

Concerti, albe in musica, lungomari pieni di persone come le piazze dove si sono tenuti i concerti. Venerdì la prima serata della Notte rosa è stata un successo sulla Riviera di Rimini. In piazzale Fellini, a Rimini, l’Rds Summer Festival ha portato il pubblico delle grandi occasioni a ridosso del palco su cui si sono esibiti Olly, Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave e Sarah Toscano. Folla e atmosfere rosa anche a Riccione dove piazzale Roma si è trasformato in una grande pista per chi ha voglia di disco, con i migliori dj che hanno segnato le stagioni della musica italiana a dettare il ritmo dal palco. Un mix di hit storiche e successi recenti. A Misano a infiammare il pubblico ci ha pensato Paolo Belli con la sua Big Band composta da 12 musicisti, tutti sul palco per festeggiare i 35 anni di carriera dell’artista che ha portato i suoi grandi successi e il nuovo singolo inedito, ‘Voglio tutto l’amore che c’è’. Notte Rosa anche a Cattolica con il concerto del cantautore Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, sul palco di piazza Primo Maggio. A Bellaria a riscaldare il pubblico ci ha pensato il duo Space Invaders & Mattia Vocalist in piazzale Kennedy, con un mix di rock, dance ed energia visiva. Il lungo weekend della Notte rosa è iniziato così, pronto a concedere il bis ieri sera. A Rimini l’Rds Summer Festival aveva una serata da ricordare con Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. Mentre a Riccione è andato in scena il Goovi Summer Wave sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, tra fitness, benessere e divertimento con Michelle Hunziker. In tarda serata in piazzale Roma il gala ‘Magia in movimento’ diretto da Kledi Kadiu, con le stelle della danza. Ma la Notte rosa non finisce qui. All’alba di questa mattina Riccione si risveglierà con uno spettacolo sulla sabbia tra danza e musica con Syria e Kledi, mentre a Rimini prosegue la ‘Liscio Street Parade’ in piazzale Kennedy, un vero e proprio festival del ballo legato a questa terra che andrà avanti fino a martedì.