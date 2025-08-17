Una settimana dolce come il miele. Si tramanda la cultura delle api

La smielatura. Una settimana dolce come il miele è il titolo della manifestazione che l’apicoltura Brusi e Le Brusine di Cervia promuovono con il patrocinio del Comune e il Consorzio Cervia Centro. Andrà avanti fino a mercoledì 27 agosto, tantissimi gli appuntamenti della 39esima edizione. Al centro della kermesse c’è il miele e la sua cultura.

L’iniziativa, che vede nella smielatura il suo momento massimo, si articola in una settimana di eventi che renderanno ’dolce’ il centro storico di Cervia: si alterneranno apicoltori, produttori, erboristi, esperti assaggiatori, chef e gourmet. Durante le serate saranno inoltre presentati i migliori mieli del 2025.

Oggi, dalle 18, in piazzale Ascione (Viale Roma), viene allestito il Mercatino dei mieli, delle erbe e dei prodotti naturali. Alle 21,30 il Frate di Monte Cucco dà il via all’Asta del Miele, iniziativa benefica per Linea Rosa a favore delle donne vittime di violenza – in collaborazione con la Casa delle Farfalle – per concludere, alle 22,30, con La smielatura. Domani, alle 18, alla Casa delle Aie il programma prosegue con una chiacchierata sulle api e sul miele e una degustazione di mieli. Alle 22,30 l’appuntamento è sempre con La smielatura. Venerdì prossimo, in piazzetta Pisacane, alle 21,30, è prevista una serata dedicata ai bambini a cura della libreria Bubusettete. Sabato in Viale Roma, dalle 18,30, il consueto mercatino, seguito dalla dimostrazione di smielatura e dalla gastronomia al Miele dei cuochi dell’associazione Pellegrino Artusi. Mercoledì 27 agosto, la manifestazione si conclude con il mercatino delle 18 in piazza Gemelli e la smielatura alle 21.

"La smielatura – spiega Cesare Brusi – diventa un grande laboratorio pubblico, nel quale tutti possono vedere, provare e assaggiare". È proprio questa la filosofia che sta dietro al lavoro di Brusi: divulgare il più possibile la cultura delle api e del miele. "In passato – prosegue – solo gli addetti ai lavori venivano iniziati ai riti e alla magia del mondo delle api. Ricordo mio nonno che, quando veniva qualcuno a trovarlo, diceva di non avvicinarsi, non perché le api fossero particolarmente pericolose, ma perché il segreto doveva rimanere legato alla famiglia e doveva essere tramandato di padre in figlio. Noi stiamo tentando di fare proprio l’operazione inversa".

La manifestazione pone l’attenzione alla massima salvaguardia delle api, come sentinelle dell’ambiente e principali impollinatori e come componenti essenziali della catena della vita. Le api e i prodotti dell’alveare riscuotono ogni anno un grandissimo successo di pubblico e di interesse sia nei grandi che nei bambini.

Il fascino, soprattutto, è quello del momento della smielatura alla quale si può assistere durante la manifestazione; momento nel quale si vede il miele colare per poi essere messo nei barattoli. Decine di tipi di mieli che si producono in base ai fiori dell’impollinazione. Tanti sono anche i prodotti dell’alveare: includono cera d’api, propoli, pappa reale e polline. Ognuno di questi ha usi e benefici specifici, sia in ambito alimentare che cosmetico e salutistico.